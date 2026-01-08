Zheng se perderá el Abierto de Australia por su lesión en el codo

Archivo - La jugadora china Qinwen Zheng, durante un partido. - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

HANNOVER, 8 Ene. (dpa/EP) -

La jugadora china Zheng Qinwen anunció este jueves que no disputará el próximo Abierto de Australia, en el que fue finalista en 2024, porque aún no se siente lo suficientemente competitiva por una lesión en el codo, a pesar de que su "va bien" y la pretemporada "ha transcurrido sin problemas".

La número 24 del mundo, que lleva fuera de las pistas desde el pasado mes de septiembre, informó a través de su perfil en la red social 'Instagram' que, aunque su recuperación "va bien" y la pretemporada "ha transcurrido sin problemas", no ha podido alcanzar el "alto nivel competitivo" necesario para jugar en un gran torneo.

"Tomar esta decisión ha sido increíblemente difícil para mí. Melbourne es mi 'lugar de la suerte', donde gané mi primer partido en el cuadro principal de un 'Grand Slam' y donde tuve mi mejor experiencia", explicó la tenista.

La jugadora china ya sabe lo que es llegar a una final en el 'Grand Slam' de Melbourne, donde perdió en dos sets contra la bielorrusa Aryna Sabalenka en 2024. Y más tarde, ese mismo año, ganó el oro olímpico en París.