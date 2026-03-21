No mates tus plantas: los trucos de un experto en plantas para alimentarlas correctamente

Una persona que usa guantes de jardinería en un jardín - HASAN HASANZADEH - UNSPLASH

MADRID 21 Mar (EUROPA PRESS)

Como sucede con las personas, la alimentación de las plantas es esencial para su crecimiento y supervivencia. Cuando empiezan a florecer y los jardines personales vuelven a cobrar protagonismo, los cuidados de la vegetación se convierten en una prioridad para muchos.

Aunque la trasplantación y el podado son prácticas frecuentes y ampliamente conocidas en los hogares, la importancia del abono a veces pasa desapercibida. Escoger la alimentación correcta puede parecer difícil, pero un truco de un experto en plantas crea una guía fácil de seguir para ayudarlas a crecer saludablemente.

LOS TRES INGREDIENTES A LOS QUE SE DEBEN PRESTAR ATENCIÓN

Siguiendo los consejos del experto en plantas Ignacio Guio, conocido en redes sociales como Chico Plantas, señala que hay tres cifras a las que se deben prestar atención, independientemente del tipo de abono que se vaya a utilizar: el nitrógeno (N), el fósforo (F) y el potasio (K) -el NPK-.

Estos "macronutrientes" son la clave para que las plantas estén alimentadas adecuadamente, ya que promueven un crecimiento sano y robusto. El nitrógeno favorece el crecimiento de la planta, mientras que el fósforo y el potasio favorecen los frutos y las flores y ayudan a que las raíces toleren mejor los cambios de estación, según explica el experto.

Si hay una deficiencia de estos nutrientes, la planta puede debilitarse, tener hojas amarillentas o producir menos frutos o flores. Especialmente en primavera, cuando las plantas entran en su temporada de crecimiento, es especialmente importante que tengan los nutrientes necesarios.

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QUÉ ABONO DEBES USAR EN CADA ESTACIÓN

En primavera, Guio recomienda utilizar abonos con un nivel de nitrógeno mayor que el de potasio, ya que es la época en la que más crecen las plantas. Explica que los números deben ir de mayor a menor, es decir, debe haber más nitrógeno que potasio y más potasio que fósforo.

Sin embargo, en otoño, las necesidades de la vegetación son las contrarias. Se debe utilizar un abono con un nivel de potasio y fósforo superior al nitrógeno, porque ayuda a las plantas a afrontar el cambio de estación. El verano es una época en la que las plantas consumen mucha agua y nutrientes, por lo que cambiar su alimentación de acuerdo con sus necesidades les ayuda a seguir creciendo.