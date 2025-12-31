El pueblo burgalés que debuta como uno de los más bonitos de España en 2026: un paraíso medieval sobre rocas

El municipio de Santa Gadea del Cid - AYUNTAMIENTO DE SANTA GADEA DEL CID

Con la finalización de la reunión anual de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, se ha decidido incorporar cuatro nuevas localidades en la red de los pueblos más bellos del país. Dada la rigurosidad con la que evalúa la Asociación cada pueblo cuya solicitud ha recibido para ser considerado, se llevan a cabo varias revisiones técnicas para asegurar que cumple con los criterios necesarios para formar parte de esta red.

El objetivo de esta lista es dar a conocer el patrimonio cultural de España, fomentando así la conservación del medio rural para que pueda disfrutarse durante generaciones. Por ello, la selección de un pueblo burgalés puede permitir que los visitantes, especialmente durante la temporada de vacaciones, descubran lugares poco conocidos y disfruten de ellos.

UN PUEBLO PROFUNDAMENTE MEDIEVAL

El pueblo de Santa Gadea del Cid ha conservado su esencia medieval hasta la actualidad. Su casco urbano medieval se mantiene en buenas condiciones y el pueblo conserva estructuras que recuerdan a su pasado estratégico como fortaleza. Cuenta con una imponente iglesia-fortaleza de Santa María del siglo XIV, restos defensivos como torres y murallas, viviendas blasonadas y lo que la Asociación describe como un ambiente "de calma".

La localidad en su conjunto ha sido declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico. Su plaza de la Iglesia, lugar donde se celebraban los antiguos mercados medievales, es un ejemplo de arquitectura popular castellana donde también se encuentra el antiguo hospital de San Lázaro, restaurado en 2010 y convertido en uno de los bares del pueblo.

Dado su pasado histórico como una fortaleza, no es de extrañar que Santa Gadea del Cid esté construida sobre un montículo rocoso, lo que permite observar su entorno. Hasta la incorporación de Álava a Castilla, este pueblo defendió, en ocasiones, la zona fronteriza de disputa a Navarra, según su Ayuntamiento. Además, la localidad conserva los restos de un castillo situados en el este del núcleo urbano.

EL MONASTERIO DEL ESPINO

Este monasterio medieval tiene sus orígenes en 1399. El Ayuntamiento relata que la Virgen se apareció a dos pastores en el pueblo esa primavera, manifestándoles su deseo de levantar un santuario en ese mismo lugar, pues "allí habían sido martirizados muchos cristianos en tiempos de invasión musulmana". Poco después, la orden Benedictina creó una pequeña Ermita que se transformó, en el siglo XV, en el Monasterio de Nuestra Señora del Espino, denominada así en honor al arbusto en el que supuestamente apareció la Virgen.

La iglesia está construida en el estilo gótico puro, casi totalmente en sillería, con una planta de cruz latina. El claustro también es de estilo gótico y está formado por cuatro crucijadas cubiertas por bóvedas ojivales.