El pueblo de Ourense que se une a los más bonitos de España en 2026: una escapada entre naturaleza y espiritualidad

Monasterio de Oseira - MONASTERIO DE OSEIRA

Madrid 30 Dic. (EUROPA PRESS)

En busca de aventura durante las vacaciones, muchos investigan nuevos lugares que visitar o pasar los días mientras viajan. Especialmente durante la época navideña, cuando amigos y familiares viajan para reunirse, descubrir las joyas ocultas de los destinos en los que se encuentran puede resultar una opción interesante durante para aprovechar las horas libres.

El norte de España, conocido por sus campos verdes y terreno montañoso, esconde tesoros en cada rincón. Por ello, la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España ha anunciado este último fin de semana, durante su asamblea anual, la incorporación de cuatro nuevos pueblos a su red a partir de 2026, dos de ellos pertenecientes a la comunidad autónoma de Galicia.

UN MONASTERIO EMBLEMÁTICO EN OURENSE

Oseira, pueblo perteneciente a la provincia de Ourense, es un lugar protagonizado por su monasterio. Construido alrededor del Monasterio de Santa María la Real de Oseira, existe un pequeño núcleo de población que convive con un entorno de montañas y naturaleza. El monasterio fue construido entre el siglo XII y XVI y está considerado Bien de Interés Cultural por sus raíces históricas. A solo 34 kilómetros de la ciudad de Ourense, este monasterio, perteneciente a la Orden de Císter, ha sobrevivido a numerosas complicaciones históricas.

En 1552 sufrió un incendio "horroroso" que calcinó sus edificios, en 1820 fue asaltado y saqueado, y una sucesión de eventos históricos lo llevó a estar "al borde de una ruina evidente", según el propio monasterio. No fue hasta la llegada del obispo de Orense, Florencio Cerviño González, quien instaló un grupo de monjes cistercienses en 1929, cuando comenzaron a restaurar el edificio.

Estos monjes fueron premiados con la Medalla de Oro por la Diputación de Ourense en 1990 por su trabajo de restauración. En la actualidad, el monasterio cuenta con una biblioteca, un archivo, claustros, la propia iglesia, un museo de piedra, un museo de escultura y diversas obras artísticas.

CURIOSIDADES DE OSEIRA

Este pueblo está profundamente vinculado a la fe, dado que su propia construcción se basa en el monasterio. No obstante, además de este patrimonio cultural, la localización de Oseira también resulta singular. Confluye en el límite de tres provincias gallegas y es considerado especialmente pintoresco por la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España: "El pequeño núcleo que lo rodea se integra en un sereno paisaje de montaña, conformando un destino donde espiritualidad y belleza natural se dan la mano".

El río Oseira es la principal corriente de la zona y el pueblo está bordeado por la Sierra de Martiñá, el Penedo das Cuncas, Peña Odesa y Loma Choira, lo que convierte al pueblo en un lugar idóneo para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.