Cómo quitar manchas de vino tinto y otras manchas típicas de Navidad con productos que tienes en casa

Cómo quitar manchas de vino tinto y otras marcas comunes en Navidad - PLEXELS - POLINA TANKILEVITCH

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las celebraciones navideñas suelen ir acompañadas de grandes comidas, sobremesas largas y, como es habitual, algún que otro derrame inesperado. Sin embargo, con un poco de paciencia y las técnicas adecuadas, muchas de las manchas que quedan en la ropa o en los manteles pueden eliminarse con éxito con productos que todos tenemos en casa.

Pero antes de entrar en soluciones, hay un principio que comparten los expertos en limpieza: actuar cuanto antes y no frotar la mancha con fuerza. Frotar demasiado puede hacer que la suciedad penetre más en la tela y que la mancha se vuelva permanente.

CÓMO ELIMINAR LAS MANCHAS DE VINO TINTO

El vino tinto es un clásico de las celebraciones navideñas y quitar sus manchas no es imposible, como se piensa. Con algunos trucos sencillos se puede salvar la prenda antes de que el color se fije. Estos son algunos métodos:

1. Sal de mesa

Si la mancha es reciente, se recomienda cubrir la zona con sal común de inmediato. La sal no elimina la mancha, pero ayuda a absorber parte del líquido y evitar que se extienda por otras partes de la prenda. Posteriormente, la ropa puede lavarse de manera habitual.

2. Agua con gas

Verter agua con gas sobre la mancha permite levantar los pigmentos gracias a la carbonatación. Lo ideal es aplicar el agua con toques suaves, dejar actuar unos minutos y secar con un paño antes de lavar. Este método es especialmente útil en manchas frescas.

3. Vino blanco

En manchas todavía recientes, el vino blanco puede ayudar a neutralizar el color del tinto. Se aconseja aplicar con un trapo limpio mediante pequeños toques sobre la mancha, evitando frotar para que no se extienda. Tras dejar actuar unos minutos, se debe lavar con agua y jabón.

4. Vinagre blanco

Una mezcla de vinagre blanco y detergente suave resulta eficaz para manchas más persistentes. El vinagre neutraliza los pigmentos del vino y el detergente facilita que la mancha se separe de las fibras. Se aplica sobre la mancha, se deja actuar y posteriormente se lava como de costumbre.

5. Leche

Cuando la mancha ya se ha secado, se puede remojar la prenda en leche caliente para que los pigmentos se diluyan. Después de dejar actuar el tiempo necesario, se lava normalmente y la mancha se reduce significativamente.

6. Bicarbonato sódico

El bicarbonato funciona bien tras aplicar vino blanco o leche. Se prepara una pasta con bicarbonato y agua, se aplica sobre la mancha y se deja actuar varias horas, manteniendo la zona húmeda. Luego se lava de forma habitual, logrando que la mancha disminuya o desaparezca.

Además, en tiendas especializadas se pueden encontrar productos específicos para eliminar manchas de vino, que facilitan la tarea y ayudan a que las prendas queden como nuevas sin necesidad de acudir a un profesional.

OTRAS MANCHAS HABITUALES EN NAVIDAD

Durante las celebraciones navideñas, además del vino tinto, es común que aparezcan manchas de salsas espesas, chocolate o frutos rojos. En estos casos, lo más recomendable es retirar primero el exceso con una cuchara o papel antes de aplicar cualquier producto de limpieza. Además, actuar con rapidez evita que la mancha se fije en la tela o en la superficie, facilitando su posterior eliminación.

Las manchas de grasa o aceite también son frecuentes en la cocina y la mesa navideña. Para eliminarlas, se aconseja espolvorear bicarbonato de sodio o talco sobre la zona afectada, permitiendo que absorba la grasa antes de proceder al lavado habitual.

En el caso de manteles, alfombras o tapicerías, lo más efectivo es aplicar agua tibia con detergente suave, trabajando con toques y secando después con un paño limpio. Se debe evitar el uso de agua caliente o de secadoras, ya que el calor puede fijar la mancha de forma permanente y dificultar su eliminación.