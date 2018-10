Los mejores memes de la caída de Madonna en los Brit Awards

Actualizado 26/02/2015 12:14:33 CET

DESCONECTA, 26 Feb.

Madonna, la indiscutible reina del Pop, se convirtió también la reina de Twitter tras protagonizar una aparatosa caída en pleno escenario, cuando salió a interpretar el tema - 'Living For Love' - de su nuevo álbum, en la gala anual de los Brit Awards.

En un escenario donde los bailarines eran los toros y Madonna la torera, todo parecía estar listo para ofrecer el espectáculo al que la cantante de 56 años tiene acostumbrados a sus fans. Sin embargo, en apenas 30 segundos, la capa que intentaba desatarse en ese momento, le juega una mala pasada y Madonna cae de espaldas al suelo, saltándose tres escalones.

La caída enmudeció el auditorio del O2 Arena de Londres, Reino Unido, pero la cantante profesional se puso en pie como si nada para continuar con el show. Donde no enmudecieron, fue en Twitter, convirtiéndose el término #Madonna en trending topic en todo el mundo.

Los 'memes' y los montajes no tardaron en aparecer, así como vídeo-montajes en Vine parodiando una caída que ha provocado muchas risas y comentarios en la red social.

Un buen humor del que también se contagió la cantante, que horas más tarde decía en su Twitter: '"Armani me enganchó! ¡Mi preciosa capa estaba muy ajustada! ¡Pero nada puede detenerme y el amor fue el que realmente me levantó!...".

Armani hooked me up! My beautiful cape was tied too tight! But nothing can stop me and love really lifted me up!... https://t.co/zrCAqweiLo">https://t.co/zrCAqweiLo