La acción de CaixaBank alcanza los 10 euros por primera vez en la historia del banco

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La acción de CaixaBank se ha impulsado este jueves un 2,34%, lo que le ha servido para alcanzar el precio de 10 euros, un valor jamás alcanzado hasta ahora por la entidad.

En lo que va de año, el banco ha duplicado prácticamente su valor al conseguir una revalorización del 92%. Así, este jueves ha cerrado con una capitalización bursátil de 71.281 millones de euros, frente a los 31.568 millones de euros de valor bursátil que registraba a cierre de 2024.

CaixaBank ha liderado las subidas del resto de bancos del Ibex 35, colocándose por delante de BBVA (+2,19%), Sabadell (+1,99%), Santander (+1,78%) y Unicaja (+0,69%). El único banco en terreno negativo ha sido Bankinter, con un descenso del 1,23%.

Las revalorizaciones del sector bancario han ayudado, junto a la escalada de Inditex, a que el Ibex 35 haya alcanzado los 16.700 enteros, nuevo máximo histórico para el selectivo madrileño.