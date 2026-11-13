Acciona cae casi un 6% tras mantener previsiones para 2026 y arrastra a Acciona Energía (-5,1%)

Archivo - El presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales. - ROBSON SANTOS - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Acciona se desplomaba casi un 6% en Bolsa en los primeros compases de este viernes tras anunciar este pasado jueves, después del cierre de mercado ayer, que mantiene sus previsiones para fin de 2026.

En concreto, los títulos de la firma española bajaban, en torno a las 9.40 horas de la mañana, un 5,8%, hasta los 207,8 euros, siendo la mayor caída de todo el Ibex y la segunda de todo el mercado.

Asimismo, las acciones de Acciona Energía también sufrían un retroceso del 5,15%, hasta los 20,64 euros, colocándose como la tercera mayor bajada de todo el mercado.

Acciona comunicó que prevé cerrar el año en la parte alta de su guía de Ebitda, entre los 2.800 y los 3.100 millones de euros. En contraste, espera que la inversión neta ordinaria para el conjunto de 2026 gire en torno a 2.000 millones de euros, por debajo del rango inicialmente previsto de entre 2.200 y 2.500 millones.

Además, respecto al apalancamiento financiero a 31 de diciembre de 2026, Acciona reiteró su objetivo de mantener el ratio de deuda neta/Ebitda por debajo de 3,0x.

Asimismo, ayer también se conoció que la dirección de Acciona Energía había aprobado suscribir un préstamo intragrupo subordinado otorgado por su matriz Acciona de 500 millones de euros.

La operación pretende fortalecer la estructura de capital de Acciona Energía, mejorar sus ratios de apalancamiento y reducir el riesgo crediticio de sus instrumentos de deuda, lo que preservará sus actuales calificaciones crediticias.