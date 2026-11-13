Feijóo eliminará el Ministerio de Vivienda pese a ser "el principal problema" de los españoles

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de inicio de campaña electoral este jueves. - LORENA SOPENA / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que de conseguir formar Gobierno después de las elecciones generales del 29 de noviembre, no dispondrá de un Ministerio de Vivienda pese a ser "el principal problema" del país.

En su entrevista en The Wild Project, Feijóo ha asegurado que su Ejecutivo contará con menos altos cargos que el Gobierno actual y que habrá departamentos, como Igualdad o Vivienda, que no tendrán ministerio propio.

Así lo ha manifestado el líder 'popular' un día después de que la Diputación Permanente aprobase el 'decreto Maricarmen', una serie de medidas por la vivienda que el PP ya ha anunciado que derogará si llega al Gobierno.