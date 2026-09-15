Acciona sube más de un 3% tras firmar EQT un pacto con Norges para pujar por Acciona Energía

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MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Acciona subía más de un 3% en Bolsa esta mañana después de que se conociese, antes de la apertura del mercado, que la firma sueca EQT ha firmado un pacto con Norges Bank Investment Management -que gestiona el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega- para pujar por Acciona Energía.

En concreto, los títulos de la firma española presentaban un alza del 3,26%, hasta los 202,8 euros, en torno a las 9.45 horas.

No obstante, en los primeros instantes de la apertura bursátil de este martes, el avance de Acciona era mayor, llegando a repuntar más del 6% y los 208,2 euros.

Este comportamiento positivo en Bolsa se debe a la noticia de que EQT Y Norges se han unido, tal y como ha adelantado 'Expansión', para pujar en consorcio por la división de renovables del grupo controlado por la familia Entrecanales.

Esta novedad también ha provocado que las acciones de Acciona Energía remontasen un 3,22%, en torno a las 9.45 horas, hasta los 21,18 euros.

En los primeros minutos de apertura de la Bolsa, su alza era más acusada, hasta el 4,8%, llegando a los 21,5 euros.

El repunte de los títulos de Acciona se produce después de que el lunes cayeran un 5,67%, hasta los 196,4 euros, ante las dudas sobre el avance de la inteligencia artificial, lo que penalizó también a otros valores como ACS, Solaria o Merlin.