La Bolsa española abona 35.277 millones de euros en dividendos hasta agosto, un 6,2% más

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las empresas cotizadas españolas han repartido 35.277 millones de euros entre sus accionistas hasta el mes de agosto, lo que se traduce en un alza del 6,2% en comparación con el mismo periodo de 2025, según los registros de Bolsas y Mercados Españoles (BME) consultados por Europa Press.

Cabe destacar que en el cómputo total de 2025 las empresas cotizadas españolas repartieron 42.671 millones de euros, el mayor nivel de la serie histórica de BME que comienza en 2018.

Pese a meses de escasa remuneración a los partícipes como son agosto y septiembre, queda por delante el cuarto trimestre, uno de los más exigentes a la hora de retribuir a los accionistas -- el año pasado se abonaron 12.481 millones de euros en los últimos tres meses del ejercicio.

Volviendo a agosto de este ejercicio, las empresas cotizadas españolas repartieron 78 millones de euros, lo que supone un retroceso del 89,09%. La cifra se explica porque Logista fue la única compañía en retribuir a sus accionistas en agosto con un dividendo a cuenta del ejercicio de 0,58 euros brutos por acción.

Antes del repunte de la rentabilidad de la deuda soberana y de la aparición de las dudas respecto a la inversión en inteligencia artificial, el Ibex 35 despidió agosto con una subida del 0,97% mensual, al filo de los 20.000 puntos.

LA CAPITALIZACIÓN DE LA BOLSA SE IMPULSA EN 14.760 en agosto

La capitalización bursátil de las cotizadas en España ha ascendido un 0,83% en el octavo mes de 2026 --equivalente a 14.760 millones de euros--, hasta situarse en los 1,789 billones de euros, en comparación con el cierre del mes previo, según las estadísticas de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Así, cabe destacar que en lo que va de 2026 la capitalización de la Bolsa ha avanzado un 12,43%, equivalente a 197.842 millones de euros, respecto al cierre de 2025.

De su lado, en un vistazo interanual, la capitalización bursátil de la Bolsa se ha visto ampliada en un 23%, equivalente a 334.678 millones de euros, en comparación con el dato de agosto de 2025.

En un plano más amplio y en el mes de agosto de 2026, las financieras han visto ampliada su capitalización mensual un 4,35%, equivalente a 21.048 millones de euros, hasta situar su monto total en 505.014 millones de euros, mientras que en comparación con diciembre de 2025 han sumado 86.553 millones de euros, un 20,68& más.

En paralelo, las compañías petroleras y energéticas han cerrado agosto con un retroceso en su capitalización del 1,20%, equivalente a 3.193 millones de euros, hasta situar el monto total en 263.031 millones de euros. En el año han subido un 16,84%, unos 37.908 millones de euros más.

Por su parte, sectores como bienes de consumo --la gran mayoría del peso corresponde a Inditex-- han atravesado agosto con una subida de la capitalización del 2,53%, equivalente a 5.211 millones de euros. En el cómputo anual, este sector ha crecido un 2,22%, equivalente a 4.587 millones de euros.

A cierre de agosto, Banco Santander lideraba por capitalización el Ibex 35 con 190.202 millones de euros, por delante de Inditex con 180.765 millones de euros y BBVA con 139.697 millones de euros.