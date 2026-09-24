Sumar exige llevar el decreto de vivienda y la expropiación del piso de Maricarmen al Consejo de Ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha remitido un escrito a la parte socialista del Gobierno en la que le exige llevar al Consejo de Ministros del próximo martes el decreto de vivienda y la expropiación de la casa de Maricarmen, la vecina desahuciada ayer de su casa en Madrid por un fondo de inversión.

Fuentes de Sumar han señalado que el Gobierno "no puede permitir que el interés especulativo de un fondo buitre" prevalezca sobre el interés general. Así, ante la negativa a negociar del fondo, Sumar entiende que el único camino ahora es la expropiación de la vivienda.

La formación considera que la recuperación de la casa de Maricarmen será, además, un mensaje para el resto de actores económicos respecto a la determinación del Ejecutivo por la defensa del derecho a la vivienda.

Fuentes de Sumar insisten también en que el Real Decreto-ley de vivienda tiene que ser aprobado "sí o sí" en el Consejo de Ministros del próximo martes.

La formación quiere que este paquete incluya la congelación y prórroga de los alquileres; la regulación de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, las viviendas de temporada o las habitaciones; y la protección de las familias y los inquilinos frente a fondos buitre.

Sumar ha apelado al PSOE y a todas las fuerzas parlamentarias a estar a la altura de la situación y aprobar estas medidas.

"SÍ O SÍ"

Varios ministros de Sumar han colgado a primera hora de esta mañana mensajes en sus redes sociales defendiendo estas demandas que han dirigido al ala socialista del Gobierno.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha declarado que, el próximo martes, "el Consejo de Ministros debe aprobar la expropiación de la vivienda de Maricarmen y un paquete para congelar los alquileres", como se pide desde Sumar.

"La expropiación de la vivienda de Maricarmen y el Real Decreto-ley de Vivienda. El martes en el Consejo de Ministros. Sí o sí", ha manifestado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha escrito en sus redes sociales un mensaje del mismo tenor. "El martes que viene, expropiación al fondo buitre de la casa de Maricarmen y Real Decreto de Vivienda. Después de un año negociando, se acabó el tiempo. Sí o sí".