La gran banca española duplica su valor en Bolsa en 2025 y alcanza una capitalización de 376.000 millones

Archivo - Ana Botín durante la clausura de la XVII Convocatoria de “Euros de tu Nómina”, a 09 de junio de 2025, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La gran banca española ha firmado en 2025 uno de sus mejores años en Bolsa tras obtener una revalorización media de más del 100%, logrando así una capitalización total de 376.000 millones de euros.

En solo un año, los bancos del Ibex 35 han conseguido aumentar su valor bursátil en casi 200.000 millones de euros, pasando de los 180.045 millones de capitalización que registraban a cierre de 2024 a los 376.226 millones de euros en los que han cerrado este miércoles.

El reflejo de este avance se observa en el Ibex 35 Banco, el índice que agrupa a las entidades españolas que cotizan en el selectivo madrileño (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) y que ha logrado en 2025 su mejor año desde que se creara en 2015 con un alza anual de casi el 115%

Además, 2025 ha sido el quinto año consecutivo de subidas del Ibex 35 Bancos y ya acumula una ganancia cercana al 360% desde finales de 2020, es decir, que se ha cuadriplicado con creces.

Este fuerte avance del sector bancario del Ibex 35 se justifica por la ralentización del ciclo de bajadas de tipos de interés en la eurozona, los beneficios récord de la banca y la buena evolución económica en general, especialmente en España, que se ha mostrado resiliente a pesar de las múltiples amenazas internacionales (tensiones comerciales y geopolíticas, principalmente).

Los analistas de XTB también apuntan a otro factor que estaría detrás del impulso de la banca española: la entrada de capital internacional en España buscando diversificar sus inversiones fuera de EEUU y que estaría atraída los por dividendos "elevados", las recompras de acciones y las valoraciones atractivas de las entidades.

El principal protagonista de este alza bursátil de 2025 ha sido Banco Santander, que ha logrado más que duplicar su valor en Bolsa (+125,56%), hasta alcanzar los 10,07 euros por título y los 149.895 millones de euros de capitalización bursátil.

Detrás de esta valoración, según XTB, se encuentran los resultados que ha conseguido el banco en los últimos trimestres, especialmente en lo que a los ingresos se refiere, puesto que el margen de interés está resistiendo "mejor de lo esperado, apoyado en el crecimiento del crecimiento, y las comisiones han batido "récords", en concreto, en México, Reino Unido y Argentina.

Además, los expertos resaltan el negocio de Santander en Brasil como una "pieza clave" en la creación de valor a medio plazo dentro del banco.

La entidad, sin embargo, no ha logrado este año romper sus máximos históricos de 2007, cuando llegó a cotizar entre los 12 y 13 euros. Tampoco lo ha hecho Banco Sabadell, cuya cotización ha cerrado hoy en los 3,365 euros, por debajo de los 5 euros que alcanzó también en 2007.

Sin embargo, la entidad catalana, que este año ha estado impactada por la OPA fallida de BBVA, ha logrado revalorizarse en Bolsa un 79,28% y aumentar su capitalización en 6.690 millones de euros, hasta los 16.904 millones.

Los otros cuatro bancos del Ibex 35 sí han superado este año sus máximos históricos: Unicaja ha alcanzado los 2,78 euros por primera vez, con una subida en Bolsa del 118,05%, lo que le ha permitido cerrar el ejercicio con una capitalización de 7.143 millones de euros, 3.870 millones de euros más que a cierre de 2024.

Por su parte, BBVA ha superado por primera vez en su historia los 20 euros por acción --ha cerrado el año en los 20,05 euros por acción, en concreto--, y ello a pesar de que finalmente no ha podido cerrar a su favor la OPA que lanzó sobre Sabadell. El banco 'azul' ha registrado un alza en Bolsa del 112,12% en 2025 y su capitalización se ha impulsado hasta los 115.550 millones de euros.

Igualmente, CaixaBank también ha logrado un hito en su recorrido bursátil; en este caso, ha escalado por primera vez hasta los 10 euros por título --en concreto, ha finalizado el año en los 10,45 euros--, tras registrar un alza en 2025 del 99,5% y acumular una capitalización de 74.008 millones de euros.

Por último, Bankinter, que este año aspira a superar por vez primera los 1.000 millones de euros de beneficio neto --sin contar extraordinarios--, ha cerrado 2025 en los 14,16 euros por acción, con una revalorización en Bolsa del 85,27% y una capitalización de 12.723 millones de euros.