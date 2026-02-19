El Gobierno designa a Correos para apoyar a las personas afectadas por los últimos temporales

Oficina auxiliar de Correos en Belicena, en Vegas del Genil (Granada) - CORREOS

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha encargado a Correos, a través de un Real Decreto-Ley, el desarrollo de tareas esenciales que contribuyan a devolver la normalidad a la ciudadanía de las zonas afectadas por los últimos temporales, que tuvieron especial afectación en Andalucía y Extremadura.

Al igual que sucedió tras la dana de noviembre de 2024, en esa ocasión con mayor incidencia en Valencia, Correos ha vuelto a ser designada para cumplir con ese papel de servicio esencial, según consta en el texto del decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, se incluye en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Esta designación se sustenta en la modificación de la Ley Postal aprobada el pasado verano, por la que Correos, como prestador de un servicio de interés económico general (SIEG), debe poner a disposición del Estado los medios personales y materiales necesarios para reforzar sus mecanismos de resiliencia ante situaciones de seguridad o emergencia.

Para dar cumplimiento a las funciones establecidas en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley, el personal de Correos ha sido habilitado para informar y asistir a las personas afectadas en la presentación de solicitudes de ayudas, tanto en oficinas postales como, cuando las circunstancias así lo requieran, directamente en sus domicilios a través de carteras y carteros.

Asimismo, Correos pondrá a disposición de la Administración General del Estado y del sector público estatal sus oficinas, instalaciones y servicios para cualquier actuación que resulte necesaria.

Fuentes de Correos aseguran que la compañía pública reafirma, ante esta nueva situación excepcional, el valor de toda su red como servicio clave para atender a la ciudadanía, actuar como instrumento del Estado en la resolución de trámites, gestionar necesidades urgentes y apoyar a personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

"Con este compromiso, Correos, como compañía pública que cuenta con la confianza de la población, vuelve a poner su capacidad logística y su red profesional al servicio del interés general", señalan.