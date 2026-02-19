Los portales inmobiliarios prevén que las hipotecas moderen su senda alcista en 2026 y unos tipos más caros

Una oficina de empresa inmobiliaria. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los portales inmobiliarios prevén que la tendencia alcista en el número de hipotecas se mantenga este año, aunque con tasas de crecimiento más bajas que las actuales, y con unos tipos de interés algo más caros que los vistos en 2025, una tendencia que ya se ha empezado a notar en las ofertas de los bancos durante el mes de enero.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 17,8% en 2025, hasta sumar 501.073 préstamos, la mayor cifra anual desde 2010, con un tipo de interés medio para las hipotecas sobre viviendas del 2,87% en diciembre, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En un comunicado, el director general de Idealista Hipotecas, Juan Villén, ha trasladado que este año previsiblemente mantendrá el tono "optimista" en lo relativo a la financiación hipotecaria tras un 2025 en el que la competencia entre entidades bancarias y el apetito por seguir concediendo préstamos ha mantenido los tipos de interés en un entorno interesante y apetecible para las familias.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha recalcado que la financiación sigue siendo el principal motor del ciclo inmobiliario y el elemento que "activa o frena" la demanda y que si el Euríbor se mantiene estable, como previsiblemente pasará en la primera etapa del año, las entidades financieras seguirán ofreciendo condiciones hipotecarias competitivas.

Desde la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei), han recalcado que el mercado español de la vivienda está atravesando "una fase de mucha actividad" debido a un contexto muy favorable tanto para la compra como para la venta, aunque con una coyuntura macroeconómica y financiera "mucho más controlada" que en el período de 'burbuja', en el que se produjo un sobreendeudamiento de las familias.

Por su lado, el consejero delegado y cofundador de Trioteca, Ricard Garriga, ha avisado de que los bancos han empezado a subir "ligeramente" los tipos de las hipotecas fijas. "Son movimientos tímidos, pero reales, y en febrero ya se han empezado a notar", ha expuesto.

El director de Estudios del portal Pisos.com, Ferran Font, ha indicado que "todo apunta" a que los precios seguirán aumentando, aunque a un ritmo más moderado, por lo que la accesibilidad a la vivienda "difícilmente" mejorará de forma generalizada.