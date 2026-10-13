El Ibex 35 abre con un alza del 0,3% y supera los 19.300 puntos, con el petróleo bajando a 105 dólares

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con un avance del 0,28% que le ha llevado a situarse en los 19.340,6 puntos tras cerrar el lunes con una subida del 1,3% que le hizo rozar los 19.300 puntos.

Los mercados siguen hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo y de la evolución del precio del petróleo después del acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre "inmediatamente" más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global.

El acuerdo prevé el suministro de "otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", aunque, para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, esto se trate de un "regalo" para que Rusia financie el conflicto iniciado en febrero de 2022.

EL BRENT BAJA UN 1,3%

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,3% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 105,3 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1,4%, hasta los 92,4 dólares por barril.

En España, en el plano macro, el Tesoro Público espera adjudicar este martes entre 1.500 millones y 2.500 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses.

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anticipado que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España seguirá siendo este año y el siguiente el que mejor evolución registrará entre las principales economías de la zona euro, según las nuevas previsiones, con una expansión del 2,5% en 2026 y del 1,8% en 2027, con una tasa de inflación del 3,7% y del 2,7%, respectivamente.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este martes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Puig (+1,8%), Logista (+1,3%), Inditex (+1,2%), Sabadell (+1%) y Colonial (+0,99%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a ACS (-1,6%), Solaria (-1%), BBVA (-0,8%) y Ferrovial (-0,7%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas comenzaban la jornada con signo positivo. París subía un 0,5%, mientras que Londres se alzaba un 0,9% y Milán y Francfort crecían un 0,2% en la apertura de este martes.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,118 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años retrocedía hasta el 4,1%.