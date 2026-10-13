El FMI eleva al 2,5% su previsión de crecimiento para España en 2026 y al 3,7% la de inflación

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España seguirá siendo este año y el siguiente el que mejor evolución registrará entre las principales economías de la zona euro, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que anticipan una expansión del 2,5% en 2026 y del 1,8% en 2027, con una tasa de inflación del 3,7% y del 2,7%, respectivamente.

En su informe 'Perspectiva Económica Mundial', la institución dirigida por Kristalina Georgieva ha revisado cuatro décimas al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española este año, hasta el 2,5%, después del 2,6% observado en 2025, mientras que ha mantenido sin cambios el pronóstico de crecimiento para 2027 en el 1,8%.

Con esta última mejora de su pronóstico de crecimiento del PIB español en 2026, el FMI se aproxima a la previsión que maneja el Gobierno de España, que a finales del pasado mes de junio situó en el 2,6% su estimación para el año en curso, aunque la institución internacional sigue siendo menos optimista de cara al próximo año, ya que el Ejecutivo español espera una expansión del 2,2% en 2027.

En cualquier caso, el FMI vuelve a señalar a España como la gran economía europea más dinámica, con un ritmo de expansión más del doble en 2026 que el 1,1% proyectado para la eurozona, que el próximo año crecerá un 1,2%. En comparación con las proyecciones anteriores, los Veintiuno han visto mejorada en dos décimas la previsión de este año y confirmada la de 2027.

De este modo, el PIB de España seguirá creciendo sustancialmente más que el resto de las grandes economías del euro, dado que el FMI anticipa una expansión de Alemania del 1,3% en 2026 y el 1,1% en 2027; del 0,4% y el 0,7%, respectivamente, en Francia; así como del 0,8% este año y del 0,6% el siguiente en el caso de Italia.

En cuanto a los precios, el FMI prevé que la tasa de inflación en España promediará en 2026 un 3,7%, lo que supone siete décimas más que en su informe de perspectivas de la pasada primavera y superando el 3,1% estimado para el conjunto de la eurozona, aunque para el siguiente año confía en que la tasa modere su subida en España al 2,7%, frente al 2,8% en promedio de la eurozona.

Asimismo, las nuevas proyecciones de la institución con sede en Washington mantienen la tasa de paro estimada para España en el 9,8% este año y el próximo, por debajo del 10,5% correspondiente a 2025, aunque por encima del promedio del 6,3% previsto para cada uno de los dos ejercicios para la zona euro.

RESILIENCIA MUNDIAL.

En su informe 'Perspectiva Económica Mundial', presentado este martes en Bangkok, el FMI hace hincapié en que la economía mundial ha demostrado su resiliencia ante la sucesión de impactos adversos acumulados en los últimos años, lo que ha permitido elevar una décima su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 3,1%, y mantener en el 3,4% la del próximo año, mientras que la inflación alcanzará un promedio del 4,7% y el 4,1%, respectivamente.

La institución internacional destaca el impacto de "dos fuerzas transformadoras principales", la geopolítica y la tecnología, que están remodelando la economía global de manera cada vez más evidente.

En concreto, señala el 'shock' negativo de oferta relacionado con la guerra en Oriente Próximo, que se está extendiendo por la economía a través de precios de la energía más altos y volátiles, en contraste con el 'shock' positivo de demanda vinculado a la inversión en IA.

En este sentido, destaca que el sector privado parece haberse adaptado bien hasta ahora a las perturbaciones geopolíticas del conflicto bélico y las disputas comerciales, aunque advierte de que, a medida que las hostilidades se prolonguen en el tiempo, crece la posibilidad de mayores costes económicos se vuelve más palpable.

De tal manera, si bien el cierre del estrecho de Ormuz sin la flexibilidad de las respuestas de la oferta habría restado nueve décimas al crecimiento en 2026, la reorientación de la producción en el Golfo y el aumento del bombeo en otras regiones, así como la liberación de reservas limitaron este impacto negativo en el crecimiento global a entre 0,5 y 0,4 puntos porcentuales, mientras que la caída del 20% en la intensidad petrolera del PIB mundial desde mediados de la década pasada probablemente redujo dicho impacto en una décima, limitando el efecto negativo neto a 0,3 puntos porcentuales.

Por otro lado, el FMI destaca que el auge de la inversión relacionado con la IA impulsó la actividad global y apoyó el comercio internacional, aunque apunta que aún queda por ver si este impacto positivo en la demanda se transformará a largo plazo en un impacto positivo en la oferta, al generar un crecimiento más rápido de la productividad.

En cualquier caso, concluye que "la resiliencia ha sido desigual", variando notablemente según la exposición de las economías a la guerra y al auge de la IA, lo que ha provocado resultados divergentes.

Asimismo, el FMI advierte de que esta resiliencia se encuentra bajo presión" y avisa de que, sin reforzar la capacidad de suministro y reponer las reservas energéticas, las crisis geopolíticas podrían transmitirse con mayor fuerza a los precios de la energía, mientras que otros mercados de materias primas también se enfrentan a riesgos, subrayando que los países y hogares de bajos ingresos siguen siendo especialmente vulnerables.

Por su parte, si bien la inversión relacionada con la tecnología representa una importante ventaja frente a la crisis energética, esta concentra los riesgos, lo que hace que la expansión global dependa en gran medida de un pequeño número de empresas, sectores y economías.

RESTO DE PREVISIONES.

Además de España, destaca la mejora de las nuevas previsiones del FMI para Alemania, que ve mejorada en seis décimas su proyección de crecimiento para este año (1,3%) y en una décima la del siguiente (1,1), mientras que Francia es el caso opuesto al ver rebajado en dos décimas su pronóstico de expansión para 2026 y 2027, que pasa a ser del 0,4% y el 0,7%, respectivamente. De su lado, Italia ve mejorada en tres décimas la previsión de este año (0,8%) y en una la del próximo (0,6%).

Fuera de Europa, el FMI mantiene sin cambios en el 2,3% la previsión de crecimiento del PIB de Estados Unidos en 2026, mientras que eleva una décima la del próximo año, también hasta el 2,3%.

De este modo, las proyecciones de la institución dirigida por Kristalina Georgieva contemplan una expansión del 2,1% este año y del 1,8% el siguiente para las economías avanzadas, lo que implica una mejora de cuatro décimas en el pronóstico para 2026 y la confirmación de la previsión para 2027.

En el caso de las economías emergentes y en desarrollo, el FMI espera que el crecimiento del PIB será del 3,7% este año y del 4,4% el siguiente, rebajando así una décima sus anteriores proyecciones para cada año.

En particular, la previsión de crecimiento para China baja al 4,5% desde el 4,6% para este año y al 4% desde el 4,1% en 2027, aunque la India ve aumentada en seis décimas su proyección para 2026, hasta el 7%, y en tres la de 2027, también hasta el 7%.