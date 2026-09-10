El Ibex 35 abre con un alza del 0,4% y lucha por asentarse en los 19.800 puntos, a la espera del BCE

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa, a 22 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Marcos Villaoslada - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este jueves con un avance del 0,39% que le ha llevado a situarse en los 19.772,8 puntos tras cerrar el miércoles con una bajada del 1,51% que le condujo a los 19.695 enteros.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, en torno a las 9.20 horas, el índice ampliaba su alza hasta el 0,6%, llegando a los 19.816 puntos.

Los inversores estarán pendientes este jueves de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). La mayoría de analistas coinciden en que el Comité Ejecutivo subirá los tipos de interés hasta el 2,5% ante unas expectativas de inflación al alza, y no descartan otro posible incremento de la tasa de referencia antes de acabe el año.

Asimismo, los mercados seguirán atentos a los acontecimientos en Oriente Próximo. Las fuerzas de la coalición militar liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha denunciado este miércoles ataques con misiles por parte de los rebeldes hutíes contra tres localidades saudíes.

De su lado, el Ministerio de Exteriores de Irán ha defendido en la madrugada de este jueves que los rebeldes hutíes son "un actor yemení independiente que toma sus propias decisiones", rechazando que se trate de una organización "afiliada" a Teherán, después de que el secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, asegurase lo contrario en la víspera.

EL BRENT BAJA UN 0,9%

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,9% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 100,3 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, abarataba su precio un 0,7%, hasta los 95,4 dólares por barril.

En el terreno macro, hoy se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de Alemania cerró el mes de agosto en el 2,9% interanual, una décima más que en julio, debido al incremento de los precios de la energía, que marcó crecimiento récord en más de tres años.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha señalado que el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,6% en junio en relación al mismo mes de 2025, desacelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en junio.

En el plano empresarial, Parlem ha informado de que iniciará este jueves el periodo de suscripción preferente de una ampliación de capital de hasta 7,95 millones de euros, que durará hasta el 23 de septiembre.

De su lado, Atrys Health, empresa médica especializada en la prestación de servicios asistenciales de oncología, telediagnóstico, anatomía patológica y medicina nuclear, ha indicado que cerró el primer semestre del año con una cifra de negocio de 77,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este jueves en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Acciona Energía (+2%), Telefónica (+1%), Acciona (+0,95%) e Inditex, que se anotaba ganancias del 0,81%.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Arcelormittal (-1%), Puig y Acerinox, que se dejaban un 0,3% y Repsol (-0,2%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban en positivo en los compases iniciales de la jornada. Francfort y París se revalorizaban un 0,2%, mientras que Londres subía un 0,1% y Milán crecía un 0,4%.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1639 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,873%.