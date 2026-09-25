El Ibex 35 abre con un alza del 0,7% y supera los 19.700 puntos, con el petróleo cayendo a 105 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa, a 21 de octubre de 2021, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este viernes, la última de la semana, con un avance del 0,66% que le ha llevado a alcanzar la cota de los 19.700 puntos, hasta situarse en 19.703 enteros.

El contexto en las Bolsas sigue marcado por los acontecimientos en Oriente Próximo, con nuevos esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz por fases, lo que está impulsando a la baja los precios del petróleo.

Un total de 80 países han reclamado este jueves en el marco de la Asamblea General de la ONU la reapertura urgente del estrecho de Ormuz, condenando a los rebeldes hutíes de Yemen y a Irán por sus ataques en el Golfo, así como por causar perturbaciones en el comercio internacional y la seguridad energética.

"Las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz siguen amenazando la seguridad internacional y los derechos y libertades de navegación. Pedimos que se restablezcan sin demora y en su totalidad los derechos y principios de navegación", han señalado en una declaración conjunta leída por el ministro de Exteriores de Bahréin, Abdulatif bin Rashid al Zayani.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 105,6 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, disminuía su precio un 1,8%, hasta los 93 dólares por barril.

En el terreno macro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más que en el trimestre anterior, y registró un avance interanual del 2,6%, tasa similar a la anotada entre enero y marzo.

Asimismo, el INE ha comunicado que la compraventa de viviendas en España bajó en julio un 5,1% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.417 operaciones, su mayor cifra desde el pasado mes de octubre.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este viernes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Solaria (+6,8%), IAG (+2%) y Arcelormittal (+1,6%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Repsol (-1,7%) y Redeia (-0,5%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban en positivo en los compases iniciales de la jornada. Milán avanzaba un 1%, mientras que París subía un 0,4%, Francfort se alzaba un 0,7% y Londres crecía un 0,5%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1382 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 4,052%.