El Ibex 35 abre con una caída del 0,38% hasta los 17.285 puntos en la última jornada del año

Archivo - Un panel del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 17 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles la última de 2025 con una leve caída del 0,38% lo que ha llevado al selectivo madrileño a situarse en los 17.285 puntos a las 9.00 horas.

En esta jornada la Bolsa española se negocia con horario reducido hasta las 14.00 horas, con motivo de las festividades navideñas. El 1 de enero, los mercados permanecerán cerrados.

Así, el principal indicador del mercado español cotizaba en nuevos máximos históricos a solo unas horas de cerrar el presente ejercicio en el que acumula una revalorización de un 49%.

El Ibex 35 cerró la sesión del martes alcanzando un nuevo máximo histórico de 17.354,9 puntos tras conocerse que el IPC recortó su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, debido a la bajada de los precios de los carburantes. En 2025, de media, la inflación general española cierra en el 2,7%, una décima inferior a la del 2024.

Durante los primeros compases de la sesión bursátil, los mayores ascensos dentro del Ibex 35 se los anotaban Iberdrola (+0,6%), Redeia (+0,33%) y Repsol(+0,16%), mientras que en el lado de los descensos sobresalían ACS (-0,94%), Unicaja (-0,93%) y Ferrovial (-0,90%).

Las principales Bolsas europeas también amanecieron con leves caídas del 0,42% para París, mientras que Londres registraba también descensos del entorno del 0,03%.

En la apertura del mercado bursátil, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en 61,20 dólares, un 0,21% menos, con el Texas también cayen un leve 0,19% hasta los 57,84 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1734 'billetes verdes', en tanto que en el mercado de deuda, el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,292, un 0,15% más%.