El Ibex 35 abre con una caída del 1%, hasta los 18.777 puntos, con el crudo subiendo a 106 dólares

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 abría la sesión de este martes con una caída del 0,95%, hasta los 18.777,1 puntos, en un contexto que sigue marcado por los acontecimientos internacionales, como la guerra de Irán y la incertidumbre en torno al suministro del crudo, así como por la publicación de resultados empresariales y las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 1,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 106,32 dólares (95 euros) por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba su precio un 1,3%, hasta los 97,72 dólares (87,2 euros).

En el terreno empresarial, antes de la apertura del mercado, Prosegur Cash ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 68 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 2,1% superior a la contabilizada en el mismo periodo de 2025.

De su lado, Ferrovial ha notificado que ha fijado en 0,835 euros por acción el importe de su segundo dividendo flexible ('scrip dividend') del ejercicio 2026.

Por último, el gigante siderúrgico ArcelorMittal ha señalado que obtendrá un resultado neto ajustado positivo de 652 millones de dólares (582 millones de euros) en los primeros nueve meses del año, según el consenso de analistas sobre sus resultados del tercer trimestre del año.

En el terreno 'macro', el Tesoro Público español espera colocar este martes entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, la primera del mes de noviembre.

En los primeros momentos de negociación en la Plaza de la Lealtad, los valores del Ibex 35 más bajistas eran Arcelormittal (-2,8%), Santander (-2,4%), Indra (-1,8%) y Acerinox (-1,77%).

Por el contrario, los componentes del selectivo con una apertura más positiva eran Telefónica (+1%), Redeia (+0,7%) y Repsol (+0,6%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo negativo, con París perdiendo un 0,6%, Fráncfort retrocediendo un 1% y Londres un 0,5%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1204 'billetes verdes', mientras que en el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se mantenía ligeramente por debajo del 4%, tras crecer un 1%.