El Ibex 35 abre con leve avance (+0,07%) y se mantiene sobre los 16.300 puntos

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una ligera subida del 0,07%, manteniendo la cota psicológica de los 16.300 enteros al situarse en los 16.373,1 puntos hacia las 09.00 horas.

En el terreno empresarial español, Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo con Cennergi, filial de Exxaro Resources Limited y uno de los principales productores independientes de energía renovable en Sudáfrica, para la venta de su participación en dos activos renovables que suman 232 megavatios (MW) de capacidad por un valor empresarial de 255 millones de euros.

Por otro lado, Audax Renovables, la energética fundada por José Elías, ultima un acuerdo mayorista con MasOrange para entrar en el negocio de las telecomunicaciones en 2026, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

Además, la candidata a consejera independiente de Indra, Mónica Helena Espinosa, ha renunciado a entrar en el órgano de mayor decisión de la empresa después de que Endesa se lo impidiera, según ha trasladado por carta en una información que ha remitido la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Bajo el paraguas 'macro', el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 12,2% en septiembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 46.120 préstamos, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2010, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Acciona Energía (+0,97%) y Rovi (+0,68%), mientras que en el lado opuesto destacaban las caídas de Cellnex (-0,5%), Banco Santander (-0,39%) y ArcelorMittal (-0,19%).

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada con signo mixto. En concreto, Fráncfort subía un 0,1%, mientras que Londres, París y Milán se dejaban un 0,25%, un 0,18% y un 0,14% en cada caso.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,06% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 62,5 dólares, mientras que su cotización del West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se mantenía plana en los 58,65 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1591 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a diez años bajaba hasta el 3,155%.