El Ibex 35 abre ligeramente al alza (+0,1%), en los 20.070 puntos, con el petróleo a más de 90 dólares

1113104.1.260.149.20260831091010 Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes, la última del mes de agosto, con un avance del 0,14% que le ha llevado a situarse en los 20.070 puntos tras cerrar el viernes con un avance del 0,8% que le hizo escalar hasta los 20.041 puntos.

Los mercados, que aún están en proceso de digerir que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, disparara la semana pasada en Jackson Hole la perspectiva de una próxima subida de tipos de interés, estarán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que Estados Unidos (EEUU) e Irán hayan intercambiado ataques por primera vez en un mes, lo que está impulsando al alza los precios del petróleo después de los descensos registrados en la última semana.

De hecho, el Brent está ya por encima de los 90 dólares y se acerca al umbral de los 91 dólares por barril.

En concreto, EEUU ha atacado este fin de semana la isla iraní de Larek, situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, en plena ofensiva económica contra Irán.

La televisión qatarí Al Jazeera ha informado, citando a un responsable estadounidense bajo condición de anonimato, de que EEUU ha atacado dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria ubicados en Larek, que estaban siendo preparados para lanzar minas navales en el estrecho de Ormuz, ha explicado la fuente.

"Nuestras fuerzas han completado el desminado de las rutas mercantes internacionales del estrecho de Ormuz", ha señalado esta fuente, antes de advertir de que están monitorizando la zona y están "listos" para "proteger el libre tránsito comercial a través del estrecho de Ormuz".

Horas después, el Mando Central (CENTCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que coordina a las fuerzas militares norteamericanas en Oriente Próximo, han reivindicado una "acción limitada y precisa" dirigida contra "unidades de minado de la Guardia Revolucionaria Islámica que representaban una amenaza inminente", tachando de "absolutamente falso" que tal acción pueda constituir un "acto de agresión".

Como respuesta al ataque del Ejército de EEUU contra la isla de Larek, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este lunes que ha lanzado ataques contra cazas de Estados Unidos en las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania, horas antes de que el Ejército iraní haya comunicado otro ataque contra helicópteros y tropas estadounidenses en la base de Al Minhad, sita en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria ha lanzado misiles balísticos contra la infraestructura técnica y de mantenimiento y las bases de despliegue de aviones de combate enemigos en las dos bases aéreas estadounidenses, Rey Huseín y Al Azraq, en Jordania", ha afirmado la misma en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al propio cuerpo militar.

La Guardia Revolucionaria ha defendido el bombardeo como "respuesta a la agresión aérea del enemigo estadounidense-sionista en la isla Larek", donde apenas unas horas antes el propio ente ha reconocido combatientes muertos y heridos. "Cada disparo recibirá una respuesta aún más aplastante", ha advertido.

Al mismo tiempo, la Guardia Revolucinaria Islámica de Irán ha afirmado este lunes que un "superpetrolero" ha sido "incendiado" al impactar contra "dos minas navales" tras intentar cruzar por la "ruta ilegal del sur del estrecho de Ormuz", establecida por Estados Unidos para el tráfico marítimo por el estratégico paso.

Las autoridades iraníes se han pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur del estrecho de Ormuz.

De hecho, el pasado martes, al anunciar un compromiso con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar, según declararon al portal de noticias Axios dos funcionarios estadounidenses que destacaron el transporte de 10 millones de barriles de petróleo diarios.

El Ejército de EEUU ha afirmado este domingo haber desviado más de 80 buques comerciales, así como inmovilizado tres embarcaciones y abordado otras dos, en el marco de su bloqueo naval contra los puertos y costas de Irán.

EL BRENT, POR ENCIMA DE LOS 90 DÓLARES

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 2,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 90,3 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 2,3%, hasta los 85,3 dólares por barril.

En el terreno macro, los inversores contarán este lunes con algunas referencias económicas en Europa, como la estimación del IPC de Alemania de agosto y la balanza por cuenta corriente de España correspondiente al mes de junio.

En Asia, Japón ha publicado antes de la apertura de las Bolsas europeas el dato preliminar de la producción industrial de julio, que subió un 0,1% mensual pese a que se esperaba un recorte del 0,7%. No obstante, esta tasa del 0,1% se ha desacelado 1,8 puntos respecto al mes anterior.

De EEUU apenas llegarán datos macro este lunes a la espera de que el viernes haga público su informe de empleo de agosto.

REPSOL ENCABEZA LAS SUBIDAS DEL IBEX

En este marco, en los primeros compases de negociación de este lunes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Repsol (+1,62%), Acciona Energía (+0,46%), Redeia (+0,33%) y Banco Santander (+0,31%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a IAG (-0,86%), ACS (-0,58%), Merlin (-0,44%), Colonial (-0,37%) y Ferrovial (-0,35%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas abrían la semana con signo mixto. Mientras Francfort caía un 0,5%, París y Londres avanzaban algo más de un 0,2%, mientras que Milán se anotaba ganancias del 0,15%.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1587 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,736%.