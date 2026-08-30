España afronta el fin de los fondos europeos de recuperación con más de 25.000 millones por solicitar

Archivo - El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

España afronta la fase final de ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia con el objetivo de culminar en plazo todas las reformas e inversiones comprometidas y maximizar su impacto sobre el crecimiento, la modernización y la resiliencia de la economía.

De acuerdo con el calendario europeo, los hitos y objetivos deben ejecutarse antes de mañana lunes, 31 de agosto, si bien el 30 septiembre es el límite para solicitar oficialmente los últimos desembolsos.

Hasta el momento, España ha recibido un total de 78.000 millones en seis desembolsos, equivalente al 76,5% de los 102.000 millones que tiene asignados, tras haber cumplido 338 hitos y objetivos.

Queda pendiente el séptimo y último desembolso de los fondos europeos 'Next Generation EU', que el Gobierno deberá solicitar antes de que acabe septiembre y que incluirá la evaluación de 148 hitos y objetivos para acceder al desembolso de 21.462 millones de euros en transferencias y 4.400 millones de euros en préstamos.

La aprobación de este último desembolso permitirá a España haber recibido más de 100.000 millones de euros de la contribución financiera del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes de que finalice 2026. En esta última fase, tres hitos asociados al sexto desembolso serán reformulados mediante una adenda técnica, con el objetivo de dotarlos de mayor claridad de cara a su incorporación en la solicitud del séptimo y último desembolso.

El sexto pago, recibido este mismo mes de agosto, fue de 6.234 millones de euros (4.962 millones en transferencias, incluidos 265 millones pendientes del quinto desembolso, y 1.008 millones de euros en préstamos), tras el cumplimiento de 73 nuevos hitos y objetivos.

DOS DE CARA TRES EUROS SE HAN DESTINADO A TRANSICIÓN VERDE Y DIGITAL

Según el Gobierno, dos de cada tres euros del Plan se han dedicado a la transición verde y digital y el número de beneficiarios de los fondos Next Generation alcanza los 1,5 millones, de los que el 68% son pymes y microempresas.

En concreto, 921.962 pymes y autónomos se han beneficiado de las ayudas del Kit Digital en el 90% de municipios españoles, mientras que 23.429 pymes y autónomos se han beneficiado del Kit Consulting para el servicio de asesoramiento especializado en digitalización y 54.676 pymes y autónomos, de las garantías financieras de CERSA.

Además, el Gobierno ha destacado que gracias al Plan, se han conseguido 400.000 nuevas plazas de Formación Profesional, más del 25% en ámbitos digitales, "que han posibilitado la mejora de la empleabilidad y que España tenga ahora la cifra más baja de tasa de desempleo juvenil desde 2008".

Al mismo tiempo, la Ley Crea y Crece impulsada en el marco de este Plan ha hecho que el ritmo de creación bruta de empresas haya aumentado un 50%, hasta 13.000 al mes, mientras que la Ley de Startups ha multiplicado por 2,3 el desarrollo del ecosistema innovador.

UNA RESPUESTA AMBICIOSA ANTE EL DESPLOME ECONÓMICO POR LA PANDEMIA

La irrupción del Covid-19 a partir de marzo de 2020 tuvo un fuerte impacto sobre la economía mundial y, especialmente, sobre la española debido al importante peso relativo de los sectores de actividad más afectados por las caídas de movilidad y demanda, como el turismo.

La importante caída del Producto Interior Bruto (PIB) español, que superó el 10% en el conjunto de 2020, supuso un reto sin precedentes en la historia reciente y condujo a una respuesta de política económica muy diferente de la de crisis anteriores, tanto a nivel nacional como europeo y global.

En julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional ante las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Dotado en un principio de 750.000 millones bajo el nombre 'Next Generation EU', la UE activó este Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con transferencias directas y préstamos, para que los Estados Miembro afrontaran la recuperación tras el Covid y emplearan los recursos para modernizar sus economías ante los retos de la digitalización o la transición verde.

En el caso de España, la asignación inicial ascendía a 160.000 millones de euros para el periodo 2021-2026, divididos en unos 80.000 millones en transferencias directas y otros 80.000 millones en préstamos.

Sin embargo, el montante final de créditos que ha solicitado el Gobierno español se ha menguado a unos 21.500 millones de euros --un 25% de los créditos asignados inicialmente--, dado que España actualmente se financia en los mercados a costes inferiores a los préstamos UE.

Las estimaciones iniciales hablaban de un impacto del Plan de Recuperación por encima del 2% de aumento del PIB en los 4 o 5 años de vigencia, pero de cara a 2030, ese impulso puede llegar hasta tres puntos más de PIB en el acumulado.

Según los últimos datos actualizados por el Gobierno en la plataforma pública 'Elisa', se habrían convocado hasta el 30 de junio más de 95.000 millones, asignado casi 80.000 millones y resuelto más de 70.000 millones.

"España fue por segundo año consecutivo la economía desarrollada con mayor crecimiento en 2025 y de nuevo el motor económico de la UE. Duplica el crecimiento de la zona euro y aporta el 40% del crecimiento y casi la mitad de la generación de empleo en la zona euro. Gracias al Plan de Recuperación, España es hoy la economía europea que más ha crecido desde los niveles precovid, con un avance del 8,5%, lo que supone un 40% más que la media de la eurozona y 22 veces más que Alemania", destacan desde el Gobierno.

REFORMA LABORAL Y DE PENSIONES, ENTRE LAS MÁS CONTROVERTIDAS

El Plan de Recuperación incorporó una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionaban y retroalimentaban para lograr cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria.

De entre las reformas, las más controvertidas y complicadas de sacar adelante han sido la laboral y la de pensiones. En el caso de la primera, un error de un diputado del PP permitió al Gobierno salvar su proyecto por un solo voto.

Además, se ha hecho un esfuerzo inversor a través de instrumentos como los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), con colaboración público-privada para modernizar sectores clave y fomentar el crecimiento económico.

UN CAMINO MÁS ALLÁ DEL PLAN: FONDO SOBERANO 'ESPAÑA CRECE'

Ante la finalización de los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU', el fondo soberano 'España Crece' recogerá el testigo, con el objetivo de movilizar 120.000 millones de euros en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

Este fondo soberano va a estar dotado con una base de 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación, pero la meta será movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada, de inversores nacionales y también de inversores internacionales.

Este vehículo se va a gestionar por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que coinvertiría con el sector privado mediante préstamos, avales e instrumentos de capital, priorizando sectores clave para mejorar la productividad de la economía.

Se estima que esa base de 10.500 millones de euros procedentes del plan de recuperación europeo-- va a incrementar el colchón del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con lo que será capaz de movilizar en torno a 60.000 millones de manera directa.

Así, cuando se añade la movilización de fondos por parte de las entidades y del sistema bancario se estima que la inyección total del nuevo fondo soberano podrá llegar a los 120.000 millones para dedicarlos a vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.