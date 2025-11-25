El Ibex 35 abre plano y mantiene los 15.900 puntos en la apertura

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes plano, en torno a los 15.900 puntos, al situarse en los 15.967,8 hacia las 09.20 horas, en el mismo nivel al que cerró ayer.

En el terreno empresarial español, AXA IM Alts ha firmado un acuerdo para adquirir a Vodafone España y Telefónica España el 40% de FiberPass, su 'joint venture' de fibra, por 500 millones de euros, según han informado Telefónica y el fondo británico Zegona, propietario de Vodafone España, en sendos comunicados.

Por otro lado, CaixaBank inicia hoy su séptimo programa de recompra de acciones, por un importe máximo de 500 millones de euros y una duración de hasta seis meses desde su lanzamiento.

Bajo el paraguas 'macro' español, los precios industriales subieron un 0,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa cinco décimas superior a la de septiembre y la más elevada desde el pasado mes de junio.

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Indra (+2,02%) y ACS (+1,92%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Logista (-1,37%), IAG (-1,13%) y Mapfre (-1,06%).

Las principales Bolsas europeas abrían hoy la jornada con signo mixto. En concreto, París y Londres subían un 0,24% y un 0,08%, en cada caso, mientras que Milán y Francfort cedían un 0,11% y un 0,03%, respectivamente.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,6% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 62,42 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, decrecía un 0,6%, hasta los 58,58 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1526 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,206%.