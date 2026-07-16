El Ibex 35 abre con una subida del 0,1% y roza los 19.300 puntos, con el petróleo a la baja en 84 dólares

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una subida del 0,13%, lo que le ha llevado a rozar los 19.300 puntos y situarse en 19.299,7 enteros en una apertura influida de nuevo por la bajada de los precios del petróleo Brent.

De hecho, pasados los primeros instantes de la apertura del mercado, el selectivo madrileño ya ampliaba su alza hasta el 0,26% y reconquistaba los 19.300 puntos, llegando a marcar 19.327,5 enteros.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 84,6 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 0,4%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 79,5 dólares después de retroceder igualmente un 0,2%.

En el ámbito empresarial, Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del Grupo Digi, debutará en Bolsa este jueves a un precio que se ha fijado en 5,60 euros por acción.

En el arranque de la sesión de este jueves y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Acerinox, con una subida del 1,5% en los primeros minutos de cotización. Le seguían ACS(+1,5%) y Arcelormittal (+1,2%).

En el lado contrario, Cellnex retrocedía un 0,76%, Telefónica un 0,75% y Amadeus, un 0,7%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort y Milán abrían prácticamente en tablas, mientras que París bajaba un 0,1% y Londres bajaba un 0,4%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro subía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,147 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,591%.