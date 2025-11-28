El Ibex 35 abre la última sesión de la semana prácticamente plano, en los 16.363 puntos

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión del viernes, la última de la semana, prácticamente sin cambios, con un leve ascenso del 0,01% y manteniéndose en torno a los 16.363,1 puntos hacia las 09.00 horas.

En este contexto, el grupo estadounidense CME, el principal operador mundial de mercados de derivados financieros y materias primas, ha suspendido la negociación de futuros, divisas y 'commodities' en sus plataformas como consecuencia de un fallo técnico en los centros de datos del proveedor de infraestructura digital CyrusOne.

Wall Street abrirá este viernes solo durante media sesión, en una jornada marcada por la celebración del 'Black Friday' y, el próximo lunes, del 'Cyber Monday', eventos que dan inicio a la campaña navideña y pueden ofrecer pistas sobre la evolución del consumo privado en Estados Unidos.

En el terreno empresarial español, Indra someterá este viernes al escrutinio de sus accionistas la autorización de la compra del 89,68% de Hispasat por 725 millones de euros en una junta extraordinaria, en la que también se dará entrada en el máximo órgano de decisión de la empresa a una nueva consejera independiente, María Aránzazu Díaz-Lladó.

Bajo el paraguas 'macro', el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en noviembre una décima, hasta el 3%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, las pensiones contributivas subirán en 2026 en torno a un 2,7% con la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor).

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Repsol (+0,76%) y Sacyr (+0,42%), mientras que en el lado opuesto destacaban las caídas de Bankinter (-2,42%), lastrada por el efecto 'ex dividendo', Merlin Properties (-0,47%) y Acciona (-0,46%).

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada con signo mixto. En concreto, Londres subía un 0,08%, mientras que Milán, Francfort y París se dejaban un 0,23%, un 0,21% y un 0,08% en cada caso.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 0,2% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 62,99 dólares, mientras que su cotización del West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se dejaba un 0,08% para tocar los 59,05 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1577 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a diez años bajaba hasta el 3,171%.