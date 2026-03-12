Cuerpo anuncia medidas fiscales para contener el precio de la energía y ayudas al campo y al transporte

Reunión del Gobierno con los agentes sociales. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este jueves que el Gobierno prepara un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo que contempla medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para dos de los sectores más afectados por esta crisis: el campo y el transporte por carretera.

Así lo ha trasladado tras reunirse este jueves con los sindicatos y la patronal para abordar este paquete de medidas, reunión a la que también han asistido las tres vicepresidentas y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno.

Lo que sí parece descartar el Ejecutivo, aunque Cuerpo ha indicado que están todavía evaluando todas las medidas, es la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos.

Según el ministro, los sectores y agentes con los que se han reunido han criticado la medida de la bonificación al combustible por ineficaz. "Es una de las medidas que menos nos aconsejan", ha compartido en la rueda de prensa, donde ha asegurado que, en cambio, los distintos sectores apuntan a medidas "en el ámbito fiscal".

Además, no ha confirmado que las medidas que se vayan a tomar lleguen a tiempo de ser aprobadas en el Consejo de Ministros del próximo martes. "La prioridad es cerrar el texto con la máxima celeridad, en los próximos días para que esté preparado para su aprobación", ha afirmado Cuerpo, pero sin concretar la fecha exacta.

Sobre las medidas concretas, el ministro ha garantizado que habrá una "atención especial" a los sectores más afectados por la crisis, como son el campo y el transporte por carretera.

CCOO Y UGT NO PREVÉN AÚN IMPACTO EN EL EMPLEO

A su salida del encuentro, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han asegurado que no ven aún impacto del conflicto en Oriente Próximo en el empleo y que no prevén que se produzca ni a corto ni a medio plazo.

No obstante, han llamado a la tranquilidad porque, en materia de empleo, los mecanismos previstos en caso de que el conflicto escale ya están en la ley y, otros que habrían y podrían activarse, como el Mecanismo RED, cuando toque, se abordarán.

Sobre las medidas, han asegurado que todavía no hay una batería de medidas "concretas" y que será el Gobierno el que las tome en función de cómo escale el conflicto. En este sentido, Sordo ha afirmado que desde las organizaciones sindicales han defendido que cualquier medida que lleve un gasto fiscal tiene que conllevar una contención de los precios para las familias.

"Cualquier movilización de recursos públicos, cualquier medida fiscal que se adopte para favorecer la contención de los precios tiene que servir para eso, para favorecer la contención de los precios. No puede ser que se adopten medidas que no vayan aparejadas sin control de esos precios porque hemos visto que si no sirven simplemente para mejorar los márgenes empresariales", ha expuesto.

En este sentido, Álvarez ha indicado que las acciones deben ser "selectivas" y tener una relación directa con los sectores, con las familias y con las personas que vean mermada su capacidad económica como consecuencia de la crisis derivada del conflicto en Irán.

