El Ibex 35 aguarda al BCE con una subida del 0,13% en la media sesión, hasta los 19.721,7 puntos

Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 repuntaba levemente en la media sesión de este jueves, con un alza del 0,13%, hasta situarse en los 19.721,7 puntos, por debajo del alza del 0,4% que registraba en la apertura.

Los inversores están pendientes de las pistas de política monetaria que ofrezca el Banco Central Europeo (BCE), que en pocas horas comunicará su decisión de tipos de interés.

"Lo realmente importante será el mensaje de Lagarde, previsiblemente vinculado a la actualización de las proyecciones de inflación, que nos darán una idea de si las subidas practicadas hasta el momento (y que devuelven los tipos a territorio neutral) son suficientes para devolver la inflación al objetivo del 2%", han asegurado los expertos de Renta 4.

Asimismo, los mercados seguirán atentos a los acontecimientos en Oriente Próximo. Las fuerzas de la coalición militar liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha denunciado este miércoles ataques con misiles por parte de los rebeldes hutíes contra tres localidades saudíes.

De su lado, el Ministerio de Exteriores de Irán ha defendido en la madrugada de este jueves que los rebeldes hutíes son "un actor yemení independiente que toma sus propias decisiones", rechazando que se trate de una organización "afiliada" a Teherán, después de que el secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, asegurase lo contrario en la víspera.

En el terreno macro, hoy se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de Alemania cerró el mes de agosto en el 2,9% interanual, una décima más que en julio, debido al incremento de los precios de la energía, que marcó crecimiento récord en más de tres años.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha señalado que el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,6% en junio en relación al mismo mes de 2025, desacelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en junio.

En el plano empresarial, Parlem ha informado de que iniciará este jueves el periodo de suscripción preferente de una ampliación de capital de hasta 7,95 millones de euros, que durará hasta el 23 de septiembre.

De su lado, Atrys Health, empresa médica especializada en la prestación de servicios asistenciales de oncología, telediagnóstico, anatomía patológica y medicina nuclear, ha indicado que cerró el primer semestre del año con una cifra de negocio de 77,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En este contexto, los mayores incrementos en la media sesión eran los de Cellnex (+1,57%), Solaria (+1,14%), Amadeus (+1,07%), Logista (+0,97%), Telefónica (+0,84%) y Acciona Energía (+0,83%). Del lado contrario se situaban ACS (-1,68%), Puig (-1,57%), Banco Sabadell (-0,71%), ArcelorMittal (-0,36%), y Aena (-0,32%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos era mixta en la media sesión, con Londres cayendo un 0,31% y Fráncfort, un 0,09%. En cambio, París avanzaba un 0,20% y Milán, un 0,38%.

El petróleo se mantenía al alza, con el barril de Brent ya en 102,13 dólares, un 0,91% más, y el West Texas Intermediate (WTI) en los 97,46 dólares, un 1,48% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,889%, desde el 3,897% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se situaba en 45 puntos básicos.

El euro cotizaba prácticamente sin cambios en la media sesión, cruzándose en un tipo de cambio frente al dólar de 1,1635 dólares por cada euro.