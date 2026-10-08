El Ibex 35 ahonda su caída hasta los 18.800 puntos (-1,18%) en la media sesión por presión de los bonos

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MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este jueves con una caída del 1,18%, hasta situarse en los 18.892,70 puntos, en una jornada marcada por la presión de los bonos gubernamentales a nivel mundial, el encarecimiento del crudo y las últimas actas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), conocidas anoche tras el cierre de los mercados europeos.

La mayoría de los participantes en la reunión de la Fed de septiembre sostuvieron que un nuevo incremento en los tipos de interés sería "apropiado" para finales de este año, lo que abre la puerta a otro endurecimiento monetario antes de acabar 2026.

No obstante, los miembros de la Fed matizaron estas palabras para asegurar que abordarán cada reunión con una "mentalidad abierta" y que las próximas decisiones dependerán de la información recibida y sus implicaciones para las perspectivas y el equilibrio de riesgos.

"La probabilidad de una subida adicional en octubre sigue en el 20% (llegó a situarse en el 70% justo después de la reunión) y pendientes del siguiente dato de IPC de septiembre que conoceremos la semana que viene", señalan los analistas de Renta 4.

Asimismo, los inversores siguen pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo por su influencia en los precios del petróleo, que ya se sitúan por encima de los 103 dólares por barril ante el temor a una nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

Algunas informaciones apuntan a que el presidente estadounidense, Donald Trump, habría ordenado al Pentágono diseñar opciones de ataque contra la República Islámica para ejecutarlas antes de las elecciones de mitad de mandato.

Mientras tanto, continúan los ataques a barcos petroleros en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. Este estratégico paso es objeto desde hace semanas del bloqueo iraní y de un bloqueo más amplio impuesto por EEUU.

Un portavoz iraní ha denunciado que la navegación en la zona se había visto "interrumpida por las maldades de EEUU", reafirmando que la estabilidad de Ormuz es de mayor importancia para Teherán que para cualquier otra parte implicada.

En esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 4,22% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 104,43 dólares por barril. Por su parte, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se alzaba un 4,19%, hasta los 91,98 dólares por barril.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la media sesión eran Repsol (+2,06%), Enagás (+1,48%), Endesa (+1,07%) y Naturgy (+0,95%). De su lado, IAG encabezaba los descensos (-3,15%), seguido de ArcelorMittal (-3,09%), Aena (-2,68%) y Banco Santander (-2,61%).

El resto de los principales parqués europeos también cotizaba con descensos sobre las 12.00 horas: el índice británico FTSE 100 caía un 0,40%, el francés Cac 40 un 0,84%, el alemán Dax un 0,79%, el italiano FTSE MIB un 1,29% y el Euro Stoxx 50 un 1,12%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 4,163%, desde el 4,107% registrado al cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se elevaba a 64,37 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,15% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1180 'billetes verdes'.