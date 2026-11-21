MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

A poco más de una semana de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026, las cinco principales formaciones políticas de ámbito nacional -Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP), Vox, Frente Amplio y Podemos- han definido sus programas sobre las pensiones.

A continuación se recogen las principales medidas de las formaciones políticas en materia de pensiones.

¿QUÉ SE PROPONE EN CUANTO A LA SUBIDA DE LAS PENSIONES?

La revalorización de las pensiones contributivas conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) está garantizada por ley desde 2022.

Desde la entrada en vigor de la Ley 20/2021, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios para garantizar su poder adquisitivo, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

PSOE: propone blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC. También plantea seguir desplegando las medidas de refuerzo del sistema y culminar la convergencia de las pensiones mínimas con los estándares de ingresos del conjunto de la sociedad.

PP: plantea reconstruir el Pacto de Toledo bajo el principio de que las pensiones constituyen un compromiso de Estado y asegurar que mantengan su poder adquisitivo y suban cada año conforme al IPC.

Frente Amplio: propone garantizar la revalorización de las pensiones públicas conforme al IPC mediante mandato constitucional. Asimismo, propone que ninguna pensión sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y prohibir la privatización de la gestión de las pensiones públicas.

Vox: plantea garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante "una economía más productiva". Su programa no concreta medidas sobre la fórmula de revalorización anual de las pensiones ni cambios específicos en las prestaciones.

Podemos: busca equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional (SMI) y la pensión no contributiva al 80% del SMI.

¿QUÉ SE DICE SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LAS PENSIONES?

PSOE: apuesta por nuevas fuentes de financiación para que los aumentos de productividad derivados de la automatización contribuyan también a financiar la Seguridad Social.

PP: propone blindar la unidad de la Agencia Tributaria y la caja única de la Seguridad Social. En este sentido, asegura que la gestión de los tributos del Estado no se fragmentará más y que las cotizaciones seguirán financiando las pensiones y prestaciones en toda España, sin dividir los recursos por territorios.

Asimismo, se compromete a garantizar que los jóvenes puedan confiar en que sus futuras prestaciones conservarán su poder adquisitivo y propone incentivar la jubilación activa mediante deducciones en el IRPF.

Vox: No cuenta con medidas específicas para financiar el sistema de pensiones. Plantea impulsar medidas de apoyo a las familias, fomento de la natalidad y ayuda a la crianza, contribuyendo a revertir el envejecimiento demográfico y el descenso de la natalidad.

Frente Amplio: plantea reforzar la Seguridad Social elevando la contribución de los salarios más altos mediante el destope progresivo de las bases y la cotización de solidaridad.

Eliminará el régimen fiscal especial de los trabajadores desplazados y las deducciones por planes de pensiones privados individuales.

Podemos: propone eliminar el tope máximo de las bases de cotización y establecer un sistema de cotizaciones progresivas que tenga en cuenta el nivel de renta y el volumen de beneficios empresariales, con el objetivo de aumentar la contribución de quienes tienen mayores recursos y reforzar la financiación del sistema público de pensiones.

Plantea eliminar las desgravaciones en el IRPF por la contratación de planes de pensiones privados individuales y de empleo, al considerar que estos instrumentos favorecen la privatización del sistema.

REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO EN LAS PENSIONES

PSOE: propone reforzar el complemento por hijos para compensar los perjuicios en las carreras profesionales derivados del nacimiento o la adopción. También plantea reconocer un año adicional de cotización por cada hijo y promover una actualización de la normativa europea para avanzar en la igualdad de la protección social antes de la jubilación.

Frente Amplio: plantea aumentar las pensiones contributivas más bajas y las no contributivas por encima de la media para reducir la pobreza entre las mujeres mayores. También propone garantizar la sostenibilidad del complemento para reducir la brecha de género mediante incrementos progresivos, reconocer los periodos dedicados a los cuidados y corregir las penalizaciones derivadas de las carreras laborales interrumpidas o de la parcialidad involuntaria.

Podemos: propone eliminar la brecha de género en las pensiones, blindar su protección y mejorar las prestaciones mínimas y no contributivas.

También quiere equiparar los derechos de las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a las pensiones de viudedad y garantizar la compatibilidad de esta prestación con la pensión de jubilación en igualdad de condiciones. Además, propone reconocer el derecho a la pensión de viudedad a las parejas de hecho que enviudaron antes de la creación de los registros públicos de estas uniones.

Por su parte, Vox propone que el Estado financie las cotizaciones a la Seguridad Social de los españoles que se dediquen al cuidado de sus hijos, con el objetivo de que la crianza no penalice sus futuras pensiones de jubilación.

¿QUÉ CAMBIOS PLANTEAN EN LA EDAD DE JUBILACIÓN Y LAS PENALIZACIONES?

PSOE: propone mejorar las condiciones de jubilación en los trabajos penosos y en los casos de jubilación anticipada involuntaria. Para ello, plantea evaluar una mejora de los coeficientes reductores de edad por penosidad y reducir las penalizaciones aplicadas a las pensiones de quienes se jubilan anticipadamente de forma involuntaria, especialmente cuando acumulan largas carreras de cotización.

El partido contempla que el coste de estas mejoras pueda compensarse mediante aportaciones de las empresas con beneficios que realicen expedientes de regulación de empleo (ERE), para cubrir la pérdida de cotizaciones sociales y el mayor gasto en pensiones.

Frente Amplio: aboga por devolver la edad de jubilación a los 65 años. Plantea reducir la edad de jubilación a los 60 años en determinados oficios y profesiones por su especial penosidad, entre estos figuran la construcción, limpieza, ayuda a domicilio, camareras de piso y la pesca.

En la misma línea, eliminará los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de quienes han cotizado más de 40 años y tienen que acogerse a la misma de manera involuntaria.

Podemos: también propone eliminar las penalizaciones por jubilación anticipada para los trabajadores que hayan cotizado 40 años o más. La medida incluiría la revisión de las pensiones ya reconocidas y la aplicación retroactiva de la eliminación de los recortes, con criterios objetivos, una memoria económica y un calendario de aplicación y seguimiento en el que participen las plataformas de pensionistas.

Además, plantea adelantar la edad ordinaria de jubilación a los 63 años y financiar la suficiencia y sostenibilidad de las prestaciones mediante los Presupuestos Generales del Estado.