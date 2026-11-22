1136285.1.260.149.20261122151535 Numerosas personas durante la manifestación por la dignidad de los autónomos, a 22 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unos 600 autónomos, según las cifras de Delegación de Gobierno, se han manifestado este domingo en Madrid para reclamar "medidas concretas, verificables y eficaces" que mejoren las condiciones de los trabajadores por cuenta propia y "menos burocracia", como ha expresado la organización de la protesta. "Este sistema de burocracia se tiene que terminar", ha afirmado uno de los portavoces.

La marcha, convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos y secundada por organizaciones como CEPA, FAENA, AUPA (Autónomos Unidos para Actuar), ANAM (Asociación Nacional de Arrastre del Mediterráneo), la Plataforma de Feriantes de Madrid, UNASPI, UNAMUR y la Plataforma de Imagen Personal Creer en nosotros, ha arrancado alrededor de las 12:00 horas en la plaza de España y ha recorrido parte de la Gran Vía y Callao hasta llegar a la plaza Cánovas del Castillo, donde ha concluido pasadas las 14:00 horas.

El presidente de la Coordinadora Española de Profesionales Autónomos (CEPA), Daniel Bosseller, ha explicado este domingo que a la manifestación han acudido personas de toda España para reivindicar una legislación propia y "voz propia" en las mesas de negociación y en el Consejo de Autónomos y ha asegurado que "no ha cambiado absolutamente nada" en el último año al tiempo que ha pedido "un cambio radical de las reglas del juego, donde primero se trabaja, se gana dinero y luego se paga".

Bosseller ha reconocido que han mantenido contactos con el Ministerio, pero que "reuniones hay muchas, pero no se concreta absolutamente nada", y ha señalado que habrá que ver "qué es lo que ocurre el día 29", refiriéndose a las elecciones generales. También ha criticado la "pinza" que, a su juicio, han hecho el sindicalismo y el Ibex durante casi 50 años y que, según ha dicho, ha abocado a autónomos y pymes "a estar a los pies de los caballos".

Durante el recorrido, los manifestantes, ataviados con guantes rojos en señal de protesta, han proclamado consignas como 'Si el autonónomo desaparece, España se desvanece' o 'Autónomos asfixiados, basta ya' y han portado banderas de diferentes regiones, entre ellas las de Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Valencia o País Vasco, entre otras. Asimismo, un grupo de participantes han cargado un ataúd de cartón con las palabras 'el autónomo se muere' escritas en la tapa.

Según ha afirmado la organización, la marcha da continuidad al movimiento iniciado el 30 de noviembre de 2025 ante lo que describen como "cargas económicas crecientes, falta de apoyo real y una sensación general de abandono institucional", con el objetivo de llegar a medidas más "justas, sostenibles y estables".

PESCADORES, ESTETICISTAS Y EDUCADORES DE 0-3 RECLAMAN MEDIDAS

Por su parte, el abogado de la Asociación Nacional de Armadores de Arrastre en el Mediterráneo (ANAM), Antonio Pézzi, ha advertido de que la Unión Europea ha propuesto que los pescadores solo puedan pescar en el Mediterráneo 97 días al año, frente a los 147 del año pasado, algo que ha dicho que "supone el fin del sector".

Ha asegurado que la medida afectaría a los puestos de trabajo, a los mercados, a las pescaderías y al pescado que llega a los consumidores y ha pedido presionar al próximo Gobierno para que "eche una mano" al sector.

La vicepresidenta de la Asociación Marea Celeste, Josefina La Torre, ha criticado el decreto que, a su juicio, "quiere hundir" a los centros de educación infantil de 0 a 3 años. "Abogan por lo público, lo público es muy bonito, pero lo público lo sostenemos los ciudadanos y es otra carga superior de impuestos", ha añadido.

"Los autónomos sustentamos este país, las micropymes y las pymes somos las que estamos sujetando todo y si nos siguen poniendo zancadillas, nos están asfixiando. Esto es un sin vivir y no podemos continuar así. El 0-3 funciona y funciona bien y el 0-3, la parte privada que representamos nosotros, funciona y funciona muy bien", ha subrayado La Torre, al tiempo que ha calificado de "demagogia" importar los ratios europeos cuando "las cuotas no son las europeas".

Por su parte, la coordinadora de la plataforma Creer en Nosotros y colaboradora del 30N, Silvia, ha reclamado la recuperación del IVA del 10% para los servicios de peluquería y estética, que a su juicio son "esenciales".

Ha lamentado que llevan 14 años esperando que se restituya y que una proposición de ley aprobada en el Senado en 2023 sigue bloqueada en el Congreso "con más de 100 prórrogas". "Somos los eternos olvidados", ha afirmado la coordinadora, al tiempo que ha añadido que los autónomos no tienen "ni derecho a ponerse enfermos".

Asimismo, ha lamentado que los autónomos estén "los primeros 60 días sin cobrar absolutamente nada y teniendo que pagar la cuota" cuando se ponen enfermos, y ha explicado que no tienen conciliación familiar: "Yo me he tenido que llevar a mis hijos con fiebre a trabajar conmigo", ha expresado.