El Ibex 35 ahonda su caída en la media sesión y se acerca a los 19.000 puntos

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ahondaba su caída en la media sesión de este lunes, cuando registraba un descenso del 1,42%, hasta situarse en los 19.052,4 puntos, en un contexto marcado por las tensiones en Francia y el persistente riesgo geopolítico por la guerra de Irán.

De hecho, este mismo lunes, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realizará este lunes una visita oficial a Irán para abordar el conflicto abierto en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Respecto al país galo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha rechazado la dimisión presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en el marco de las protestas y disturbios de los últimos días, y le ha reclamado que despliegue "lo antes posible" lo que ha descrito como "nuevas modalidades de actuación" contra "los alborotadores".

El producto interior bruto (PIB) de China pisó el acelerador hasta el 1,2% durante el tercer trimestre de 2026, lo que supone un repunte de tres décimas respecto del crecimiento del 0,9% del segundo, según ha informado este lunes la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

En el terreno empresarial español, se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que Banco Santander y Nvidia han firmado un marco de colaboración a tres años para aplicaciones bancarias de IA.

Asimismo, Técnicas Reunidas se ha adjudicado un contrato de 200 millones de euros en Canadá para la construcción de un gasoducto.

Los inversores tienen ahora la vista puesto en la recta final de octubre. En clave nacional, esta semana arrancará la temporada de resultados, mientras que la semana próxima se reunirán los cuatro principales bancos centrales: el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de Estados Unidos.

En este contexto, solamente cuatro valores cotizaban en positivo en la media sesión: Repsol (+0,40%), Enagás (+0,36%), Cellnex (+0,35%) y Amadeus (+0,18%). Del lado contrario, los descensos más acusados eran los de Indra (-2,58%), BBVA (-2,29%), IAG (-2,23%), Grifols (-1,95%), Redeia (-1,81%) y Banco Sabadell (-1,77%).

La evolución de los principales mercados europeos también era negativa hacia las 12.00 horas. Londres caía un 0,89%; París, un 1,41%; Fráncfort, un 1,11%; y Milán, un 1,49%.

El barril de Brent se situaba en 108,56 dólares, un 1,21% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 101,33 dólares, un 0,13% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 4,062%, desde el 4,031% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo se ensanchaba hasta 62,7 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,27% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1208 dólares.