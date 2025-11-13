El Ibex 35 alcanza nuevos máximos históricos y supera los 16.600 puntos (+0,14%) en la apertura

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha abierto este jueves con un avance del 0,14%, lo que le ha permitido mantener la cota psicológica de los 16.600 puntos y marcar nuevos máximos históricos, al situarse en los 16.639,7 enteros hacia las 9.00 horas.

El principal índice del mercado español mantenía en la apertura la tendencia alcista de la semana, con una subida acumulada del 4,5% hasta el cierre de ayer, lo que supone más de 700 puntos, y un avance del 43,3% en lo que va de año.

El avance del Ibex 35 se produce en un contexto marcado, entre otros factores, por la firma en las últimas horas de este jueves por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la ley de financiación que pone fin al cierre del Gobierno federal más largo de la historia del país, con 43 días de duración, tras la aprobación de un paquete de medidas el lunes en el Senado y el miércoles en la Cámara de Representantes, poco antes de la ratificación presidencial.

En el terreno empresarial español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido multar con 5 millones de euros a Twitter (actualmente denominada 'X') por una infracción continuada calificada de muy grave, al incumplir sus deberes de colaboración en relación con anuncios de 'chiringuitos financieros'.

Por su parte, el Grupo Banco Sabadell ha comunicado antes de la apertura del mercado que logró un beneficio neto de 1.390 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa un incremento del 7,3% interanual y, además, supone un nuevo resultado récord para la entidad entre enero y septiembre.

Así las cosas, los grandes bancos españoles lograron un beneficio neto acumulado de 25.416 millones de euros hasta septiembre de 2025, lo que supone un 7,4% más que en el mismo periodo de 2024, según los datos publicados por las entidades y recabados por Europa Press.

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Grifols (+1,11%), Mapfre (+0,89%) e IAG (+0,88%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Banco Sabadell (-3,5%), junto con Telefónica e Inditex, que retrocedían un 0,6% y un 0,12%, respectivamente.

Las principales Bolsas europeas abrían hoy la jornada con signo mixto. En concreto, Londres cedía un 0,28%, mientras que París, Milán y Francfort subían un 0,59%, un 0,38% y un 0,09%, respectivamente.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,13% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 62,63 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, bajaba un 0,17%, hasta los 58,39 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1618 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,152%.