El Ibex 35 amanece plano (+0,02%) y sostiene los 15.800 puntos

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este miércoles casi plano, con una ligera subida del 0,02%, manteniendo la cota psicológica de los 15.800 enteros al situarse en 15.830,3 puntos hacia las 09.00 horas.

Los mercados están pendientes de los resultados de Nvidia --que se conocerán hoy tras el cierre de las Bolsas europeas y, según Banca March, se han transformado en un evento con repercusión macroeconómica debido a las incógnitas sobre el sector tecnológico y sus elevadas valoraciones--, así como en el informe de empleo de septiembre de Estados Unidos, que se publicará el jueves después de haber sido aplazado en octubre por el cierre gubernamental.

En el terreno internacional, Meta, matriz de Facebook, ha ganado este martes el contencioso abierto por la Comisión Federal de Comercio (FTC), que acusaba a la empresa de Mark Zuckerberg de construir un monopolio en el sector de las redes sociales con la compra de Whatsapp en 2014 y de Instagram en 2012.

En el terreno empresarial español, Banco Sabadell abonará este miércoles las 300 acciones a cada empleado que prometió tras el fracaso de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA.

Por su parte, Jefferies ha estimado que BBVA podría anunciar una recompra "extraordinaria" de acciones de 6.000 millones de euros con los resultados del ejercicio 2025, según un informe de la firma de análisis de valores, que eleva el precio objetivo del banco hasta los 21 euros, un 18,6% más respecto a la previsión anterior.

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Repsol (+1,25%) y BBVA (+0,77%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Endesa (-2,47%), junto con Solaria y Acciona Energía, que retrocedían un 2% y un 1%, respectivamente.

Las principales Bolsas europeas abrían hoy la jornada con signo mixto. En concreto, Francfort abría plano (-0,01%), mientras que Milán, París y Londres subían un 0,34%, un 0,11% y un 0,03%, respectivamente.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,6% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 64,5 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, decrecía un 0,6%, hasta los 60,31 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1581 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,201%.