El Ibex 35 amplía su caída al 0,9% y pierde los 15.000 enteros a la espera del IPC de EEUU

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha ampliado su caída al 0,87% en torno a las 10.30 horas y con la mayoría de sus valores en 'rojo', lo que le llevaba a perder la cota de los 15.000 enteros al situarse en los 14.936,8 puntos.

Tras conocer los resultados ayer de Nvidia, los mercados están hoy atentos a los datos de inflación. En España, ya se ha conocido que el IPC mantuvo su tasa interanual en el 2,7% en el mes de agosto, gracias que el comportamiento de los precios de los alimentos y de la electricidad compensó el de los carburantes. En cuanto a la inflación subyacente, el INE estima que aumentó en una décima hasta el 2,4%.

También hoy se conocerá la primera estimación del IPC de la eurozona y una de las medidas favoritas de la Reserva Federal (Fed) de EEUU para conocer la evolución de los precios: el deflactor del consumo privado subyacente, más teniendo en cuenta que la semana pasada el presidente del banco central, Jerome Powell, ya dejó abierta la puerta a una bajada de tipos.

De fondo también está la inestabilidad en Europa, con las convocatorias de mociones de confianza en Francia y Países Bajos, así como las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia y las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, en su guerra arancelaria.

En el Ibex 35 solo cuatro valores cotizaban con subidas: Naturgy (+0,88%), Indra (+0,29%), Merlin Properties (+0,16%) y Rovi (+0,09%). Entre las caídas destacaban las de IAG (-2,14%), Santander (-1,53%), Cellnex (-1,51%), Acciona Energía (-1,27%) y Acciona (-1,10%).

El selectivo madrileño registraba el mayor descenso de entre los índices europeos, que cotizaban igualmente con caídas: el CAC 40 de París se dejaba un 0,63%; el DAX de Fráncfort, un 0,52%; el FTSE MIB, un 0,43%; y el FTSE 100 de Londres, un 0,28%.