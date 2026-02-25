El Ibex 35 avanza un 0,67% en la media sesión y se mantiene por encima de los 18.300 puntos

Un panel informativo en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se mantenía por encima de los 18.300 puntos en la media sesión de este miércoles, logrando un alza del 0,67% en comparación con el cierre del martes y ganando en este primer tramo de la negociación unos 120 puntos.

En una nueva jornada protagonizada por resultados empresariales, entre ellos los de Aena, Iberdrola y Rovi, Banco Santander ha comunicado antes de la apertura de la Bolsa que prevé obtener un beneficio neto de más de 20.000 millones de euros en 2028 y que el dividendo en efectivo por acción se multiplique por más de dos en comparación con 2025.

También antes de la apertura del mercado, Aena ha informado de que registró un beneficio neto de 2.136,7 millones de euros en 2025, cifra un 10,3% superior a la de 2024, y de que elevará un 11,7% el dividendo con cargo a estos resultados, hasta 1,09 euros brutos por acción.

Iberdrola, por su parte, también ha comunicado sus resultados anuales antes de la apertura de la Bolsa. La energética obtuvo unas ganancias récord de 6.285 millones de euros en 2025, un 12% más, impulsadas por unas inversiones de 14.460 millones de euros.

Por su parte, Rovi obtuvo un beneficio neto de 140,4 millones de euros en 2025, cifra un 3% superior a la de 2024, y pagará dividendo de 0,9594 euros por título, el equivalente a cerca del 35% de su beneficio neto consolidado.

En el ámbito macro, se ha conocido que la tasa de inflación interanual de la eurozona moderó al 1,7% en enero de 2026, tres décimas por debajo del dato registrado en diciembre de 2025 y la menor subida del coste de la vida desde septiembre de 2024, según ha confirmado Eurostat, mientras que para los Veintisiete los precios subieron un 2% interanual, frente al 2,3% del mes anterior.

En este contexto, los principales valores alcistas del Ibex 35 eran Acciona (+3,46%), Santander (+3,08%), Rovi (+2,05%), Endesa (+1,81%), BBVA (+1,52%) y ArcelorMittal (+1,04%).

Del lado contrario se situaban Aena (-2,26%), Indra (-0,98%), Ferrovial (-0,91%), Puig (-0,73%), Inditex (-0,66%) e Iberdrola (-0,50%).

El resto de las principales bolsas europeas también evolucionaba al alza en la media sesión de este jueves. Londres avanzaba un 0,93%; París, un 0,31%; Fráncfort, un 0,39%; y Milán, un 0,93%.

El barril de Brent se situaba en los 71,17 dólares, un 0,57% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 65,93 dólares, un 0,46% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,122%, frente al 3,119% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán caía en seis décimas, hasta los 40,6 puntos básicos.

Respecto a la divisas, el euro se apreciaba un 0,06% frente al dólar en la media sesión, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1780 dólares por cada euro.