El Ibex 35 avanza hacia los 16.100 puntos tras subir un 0,2% en la apertura

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una caída del 0,15%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 16.000 enteros y a situarse en los 16.074,9 puntos hacia las 9.10 horas.

En el terreno empresarial, aún marcado por la temporada de resultados, Rovi ha informado antes de la apertura del mercado de que obtuvo un beneficio neto de 97,7 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 14% inferior a la del mismo periodo de 2024.

ArcelorMittal, por su parte, ganó 2.975 millones de dólares (2.590 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa un avance del 72% en comparación con el resultado contabilizado por la siderúrgica en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la multinacional, que ha elogiado la propuesta de la Comisión Europea para el sector, mostrándose "optimista respecto a las perspectivas del negocio en 2026".

Por su lado, Logista registró un beneficio neto de 281 millones de euros en su año fiscal 2025, finalizado el pasado 30 de septiembre, lo que supone un descenso del 8,8% respecto al ejercicio precedente, en un contexto marcado por la complejidad macroeconómica y geopolítica, según ha informado este jueves la compañía, que pagará un dividendo total de 277 millones de euros.

Además, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha recibido la cancelación total anticipada de la ayuda temporal concedida a Air Europa, por un importe de 475 millones de euros, más los intereses correspondientes, adelantando así un año la fecha prevista de devolución del préstamo.

Por su parte, Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) ha procedido de manera "inesperada" a la ejecución de los avales correspondientes al contrato con Duro Felguera para la construcción de una central eléctrica de ciclo combinado en Djelfa (Argelia), por un importe equivalente a 54,8 millones de euros.

Además, Naturgy ha sido reincorporada a los índices bursátiles de Morgan Stanley -los denominados índices MSCI-, con efecto a partir del próximo 25 de noviembre, "en tiempo récord y preservando el valor de la acción en el proceso", tras elevar su 'free float' por encima del 18% de su capital social, según ha informado la compañía.

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a ArcelorMittal (+3,63%), Redeia (+0,85%) y Naturgy (+0,82%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Aena (-5,07%), junto con Logista e IAG, que retrocedían un 1,11%% y un 0,79%, respectivamente.

Las principales Bolsas europeas abrían hoy la jornada en negativo, con descensos del 0,67% en París, del 0,26% en Milán, del 0,16% en Francfort y del 0,10% en Londres.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,08% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 63,47 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, bajaba un 0,03%, hasta los 59,58 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1513 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,168%.