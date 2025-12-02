El Ibex 35 busca nuevos máximos con un alza del 1% en la media sesión al superar los 16.550 puntos

Archivo - Varios paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa, a 5 de junio de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba un alza del 1,04% en la media sesión de este martes, hasta situarse en una cotización de 16.558,8 puntos, acercándose asi a los máximos que logró a mediados del mes pasado, cuando se quedó a medio camino de los 16.700 puntos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que vuelve a señalar a España como la gran economía avanzada que más crecerá este año y el próximo, ha destacado que este buen desempeño se explica también por el aumento de la productividad y no sólo por la suma de más personas a la fuerza laboral, como sucedió en ciclos anteriores.

España, cuyas previsiones ya fueron actualizadas la semana pasada, será la gran economía desarrollada con más crecimiento este año y el siguiente, con un 2,9% en 2025 y un 2,2% en 2026, mientras que en 2027 la expansión se moderaría al 1,8%.

Por otro lado, el Tesoro Público ha colocado este martes 4.976,3 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores por ambas referencias, según el resultado de la emisión publicado por el Banco de España.

Asimismo, este martes se ha conocido que el paro registrado en España bajó en 18.805 personas en noviembre, mientras que la Seguridad Social perdió 14.358 afiliados de media.

En el terreno empresarial, Banco Santander ha vendido el 3,5% de su filial polaca entre inversores institucionales por un importe de 407,3 millones de euros, según ha informado este martes la entidad, que ha ejecutado la operación mediante un proceso de colocación acelerada.

Fuera del Ibex 35, Audax Renovables, la energética liderada por José Elías, ha completado la amortización de su emisión de bonos verdes convertibles en acciones ordinarias por un importe total de 125 millones de euros, cuyo vencimiento se produjo el pasado 30 de noviembre.

Además, el consejo de administración de Almirall ha aprobado llevar a cabo una emisión de obligaciones simples de rango sénior por un importe nominal máximo de 250 millones de euros, a un tipo de interés fijo anual y con vencimiento en 2031.

En este contexto, ACS era el principal valor alcista (+3,48%), por delante de Bankinter (+3,29%), CaixaBank (+2,39%), Unicaja (+1,73%), Banco Santander (+1,67%), y Acciona (+1,59%).

Del lado contrario, solamente cuatro valores cotizaban con caídas en la media sesión: Amadeus (-1,05%), Cellnex (-0,98%), IAG (-0,85%) y Puig (-0,34%).

El resto de los principales mercados europeos evolucionaba al alza en la media sesión. Londres subía un 0,36%; París, un 0,38%; Fráncfort, un 0,71%; y Milán, un 0,60%.

El petróleo cotizaba prácticamente plano en la media sesión europea, con el Brent en 63,15 dólares y el West Texas Intermediate (WTI) situado en 59,38 dólares.

El rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,232% en la media sesión, frente al 3,227% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en los 47,5 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro cotizaba con una depreciación del 0,03% frente al dólar, cruzándose en un tipo de cambio de 1,1607 dólares por cada euro.