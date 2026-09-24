El Ibex 35 cae un 0,30% al cierre y pierde los 19.600 puntos

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con una caída del 0,30%, hasta situarse en 19.573,4 puntos, en una jornada marcada de nuevo por la geopolítica, y pese a que en las primeras horas de negociación había llegado a ponerse en positivo.

EEUU está ultimando un plan para prohibir las exportaciones de gasóleo durante 90 días pese a las divisiones que la iniciativa suscita en el sector petrolero y dentro del propio Gobierno.

El objetivo de la Casa Blanca sería lanzar un paquete de medidas que reduzca el coste de la energía antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, que apuntan, según las encuestas, a una victoria contundente del Partido Demócrata.

Los productores estadounidenses de combustible se han opuesto a este veto advirtiendo de que cualquier beneficio a corto plazo se vería contrarrestado por el encarecimiento posterior de los combustibles, incluido el queroseno.

Al mismo tiempo, en el estrecho de Ormuz continúan las dificultades para el tránsito libre de buques a medida que las esperanzas para alcanzar un acuerdo de paz en la región suscrito por ambas partes se alejan, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya amenazado con "aniquilar" a la República Islámica durante su intervención en la 81º Asamblea General de las Naciones Unidas.

Asimismo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha anunciado un acuerdo con China para prorrogar la tregua arancelaria entre ambos países conocida como el 'acuerdo de Busan', que habría expirado el 10 de noviembre, hasta el 10 de enero de 2027.

En el ámbito macro, en España el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que, como consecuencia del coste de la energía, los precios industriales se dispararon un 13,2% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,8 puntos superior a la de julio y la más elevada desde diciembre de 2022.

En el terreno empresarial, la firma de inversión británica Zegona, propietaria de Vodafone España, ha presentado este jueves su nuevo marco de asignación de capital y ha anunciado una retribución de 400 millones a los accionistas, que comprende un dividendo ordinario de 200 millones de euros y un nuevo programa de recompra de acciones por otros 200 millones.

En este contexto, los valores que más han subido han sido Repsol (+2,64%), Puig (+1,37%), Endesa (+1,25%), Naturgy (+0,96%), Iberdrola (+0,65%) y Grifols (+0,43%). Del lado contrario se han situado Solaria (-6,47%), Cellnex (-2,96%), Merlin (-2,96%), Acciona Energía (-2,59), Indra (-2,38%) y ArcelorMittal (-2,08%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos también ha sido negativa al cierre. Londres ha caído un 0,24%; París, un 0,52%; Fráncfort, un 0,57%; y Milán, un 0,85%.

El barril de Brent repuntaba al cierre de la sesión europea un 4,60%, hasta los 107,8 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 96,43 dólares, un 4,63% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 4,081%, desde el 4,04% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo se ha mantenido prácticamente estable en 48,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro cotizaba con una depreciación del 0,09% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1372 dólares por cada euro.