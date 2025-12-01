El Ibex 35 cae un 0,32% en la media sesión, pero aguanta por encima de los 16.300 puntos

Archivo - Cartel colocado en las inmediaciones del edificio de La Bolsa de Madrid en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en los 16.318,5 puntos en la media sesión de este lunes, lo que supone una caída del 0,32% respecto al cierre del viernes, en línea con el dato observado en los primeros minutos de negociación.

El principal indicador del mercado español encadenó en noviembre su quinto mes consecutivo al alza, con una subida del 2,11%, hasta situarse en los 16.371,6 puntos.

Este fin de semana, los países de la OPEP+, liderados por Arabia Saudí y Rusia, ratificaron su estrategia de pausar la implementación de nuevos incrementos del bombeo de crudo durante el primer trimestre de 2026.

Asimismo, este lunes se ha conocido que la actividad del sector manufacturero de España moderó ligeramente su ritmo de expansión durante el pasado mes de noviembre como consecuencia del debilitamiento del comercio internacional, lo que llevó a las fábricas españolas a reducir sus plantillas por tercer mes consecutivo, según revela el dato del PMI manufacturero, elaborado por S&P Global y Hamburg Commercial Bank.

En el terreno empresarial y fuera del Ibex 35, Airbus ha informado este lunes de que ya se han realizado las modificaciones necesarias en la mayoría de los casi 6.000 aviones de la familia A320 potencialmente afectados por un problema que podía hacer fallar los controles de vuelo.

Además, Grenergy ha acordado con la petrolera colombiana Ecopetrol la venta de siete parques fotovoltaicos de distribución en Colombia, con una capacidad instalada total de 88 megavatios (MW), que se entregarán de manera escalonada e independiente a lo largo de 2026.

Por su parte, eDreams Odigeo ha puesto fin al programa de recompra de acciones que lanzó a mediados de septiembre tras finalizar su vigencia, al tiempo que ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de títulos con el mismo límite que el anterior, de hasta 20 millones de euros.

En este contexto, Repsol era el principal valor alcista (+1,19%), por delante de CaixaBank (+1,08%), Rovi (+0,93%), Bankinter (+0,70%) y BBVA (+0,65%).

Del lado contrario se situaban Indra (-5,26%), ACS (-3,39%), Solaria (-2,40%), Sacyr (-2,29%) y Fluidra (-1,92, por el efecto 'ex dividendo').

El resto de los principales mercados europeos también evolucionaba a la baja en la media sesión del lunes. Londres se dejaba un 0,03%; París, un 0,61%; Fráncfort, un 1,25%; y Milán, un 0,91%.

El barril de Brent se situaba en los 63,26 dólares en la media sesión europea, un 1,41% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 59,43 dólares, un 1,50% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,193%, frente al 3,164% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se elevaba levemente hasta 47,7 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,25% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1628 dólares por cada euro.