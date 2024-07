El Ibex 35 cae un 0,47% por BBVA, Repsol e Inditex, pero consigue mantener los 11.000 enteros

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este martes con una caída de un 0,47%, hasta situarse en los 11.090,5 puntos, condicionado por las pérdidas de valores de peso como BBVA, Repsol e Inditex.

El selectivo español ha transitado toda la negociación en el signo negativo, si bien lo ha hecho con una fuerte volatilidad, pues en distintos tramos ha puesto en riesgo el nivel de los 11.000 enteros, cota que finalmente ha salvado con holgura gracias a la moderación de las caídas al final del día.

En el terreno empresarial español, cabe destacar que BBVA ha incluido el riesgo de que la OPA de carácter hostil sobre Banco Sabadell no se complete de manera oportuna, rentable o que no salga adelante, en un folleto de una emisión de bonos contingentes convertibles ('CoCos') que realizó en junio y que está disponible en su web corporativa; también ha señalado que, en caso de completarse, puede que no tenga los resultados esperados.

De su lado, Talgo ha recibido del fabricante checo Skoda una propuesta de "combinación de negocios y de integración industrial", alternativa a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de las acciones de la sociedad presentada por la húngara Ganz-Mavag (Magyar Vagon), según ha avanzado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En un plano macroeconómico más amplio, cabe destacar que los analistas de Renta 4 han señalado como referencia a seguir que ayer el presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Jerome Powell, reconoció "algunos avances" en el frente de la inflación durante el segundo trimestre del año.

Esto se une al "progresivo enfriamiento" del mercado laboral de EE.UU., según los analistas, lo que lleva a estos expertos a descontar dos bajadas de tipos en 2024, "sin descartar que sean tres"; la primera de ellas sería el 18 de septiembre.

Así, en la agenda macroeconómica de este martes ha destacado que las ventas minoristas de junio se han mantenido sin variación en tasa mensual pese a que el consenso esperaba una contracción de un 0,3%, mientras que en ese país prosiguen los primeros compases de la temporada de resultados de la mano de Morgan Stanley (ha elevado un 41% su beneficio en el segundo trimestre) y Bank of America (ha ganado un 7,3% más en el mismo periodo).

En el Viejo Continente, ha destacado el índice ZEW de confianza de los inversores alemanes, que ha mostrado el primer empeoramiento en un año, pasado del 47,5 en junio al 41,8 en julio.

En el plano español, el Gobierno ha elevado el 'techo de gasto' al récord de casi 200.000 millones de euros en 2025 y ha previsto un déficit del 2,5%.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado que la economía española crecerá un 2,4% este año, según las nuevas previsiones, que han revisado medio punto porcentual al alza su anterior estimación para España, que se destaca así como la gran economía europea con mejores perspectivas de expansión.

Ante esta coyuntura, dentro del Ibex 35 apenas diez valores han cerrado con avances, entre los que han destacado Fluidra (+2,57%), Bankinter (+2,22%), que presentará resultados este jueves, Indra (+2,15%) y Caixabank (+1,18%). De su lado, Talgo, que cotiza en el mercado continuo, ha subido un 1,25%.

Por el lado contrario, las mayores caídas al cierre han sido las de ArcelorMittal (-2,45%), Colonial (-1,45%), BBVA (-1,37%) Repsol (-1,28%), IAG (-1,15%), Inditex (-1,06%) y Telefónica (-0,88%).

Las principales Bolsas europeas también se han decantado por las pérdidas este martes: Milán ha cedido un 0,02%; Londres un 0,22%; Fráncfort un 0,39% y París un 0,69%.

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, caía un 1,1% a la hora de cierre, hasta los 83,9 dólares, en tanto que el Texas se situaba en 80,9 dólares, un 1,23% menos.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se reducía un 0,1%, hasta los 1,0885 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda el interés exigido al bono español a 10 años ha cerrado en el 3,186% tras restar cuatro puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 76,3 puntos.