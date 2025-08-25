El Ibex 35 cae un 0,6% en la media sesión y pone en peligro los 15.300 enteros

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 16 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cedía un 0,62% en el tramo medio de negociación de este lunes poniendo en peligro los 15.300 enteros, tras la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole de la semana pasada, donde el presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Jerome Powell, abrió la puerta a una bajada de los tipos de interés en septiembre.

El mensaje de Powell llevó al selectivo madrileño a cerrar el viernes al borde de los 15.400 puntos (15.398,8 enteros), nuevo máximo desde diciembre de 2007, pero este lunes despertaba ya lejos de esa cota.

El simposio de Jackson Hole finalizó el sábado con la intervención de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, quien defendió la independencia de los bancos centrales ante el conflicto de Powell con el presidente de EEUU, Donald Trump, y atribuyó gran parte de la buena marcha de la economía española a la inmigración.

Para esta semana el evento más importante será la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia, según señala el analista de XTB, Javier Cabrera. "El mercado americano debe las subidas desde abril a las compañías de IA, pero sobre todo a una Nvidia que ha subido alrededor de un 60%. Creemos que los resultados volverán a marcar el ánimo de mercado, aunque vemos complicado que Nvidia supere ampliamente expectativas y cause un nuevo 'rally'", explica.

Además, durante los próximos días se conocerán las actas de la reunión de julio del Banco Central Europeo (BCE), datos de inflación de España, Francia o Alemania de agosto o el dato de PIB del segundo trimestre de EEUU, entre otros.

La publicación más relevante de este lunes ha sido el índice IFO de Alemania que muestra que las expectativas de los empresarios alemanes han mejorado significativamente en el mes de agosto, después de que la Unión Europea y Estados Unidos llegasen a un acuerdo para resolver sus disputas comerciales. De este modo, el indicador ha alcanzado su nivel más alto desde febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania.

En este contexto, el Ibex 35 se situaba en los 15.300,9 enteros, con la gran mayoría de sus valores en 'rojo'. Destacaban las caídas de Acciona Energía (-3,15%), Acciona (-2,63%), ACS (-2,18%), Telefónica (-1,44%), Iberdrola (-1,41%) y BBVA (-1,37%).

En 'verde' solo cotizaban Rovi (0,87%), Cellnex (+0,68%), Acerinox (+0,65%), Fluidra (+0,64%), Indra (+0,59%), Sabadell (+0,41%), ArcelorMittal (+0,14%) y Amadeus (+0,11%).

Las principales plazas bursátiles del Viejo Continente cotizaban al mediodía con caídas: París perdía un 0,65%; Fráncfort, un 0,34%; y Milán solo un 0,02%. Londres, en cambio, avanzaba un 0,13%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, subía un 0,37% hasta situarse en los 67,98 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, registraba un aumento del 0,47% hasta los 63,96 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1697 'billetes verdes', tras apreciarse un 0,93%, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,341%. La prima de riesgo bajaba hasta los 57 puntos básicos.