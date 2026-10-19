El Ibex 35 cae un 0,8% en la apertura, hasta los 19.169 puntos, con el petróleo bajando a 107 dólares

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con un retroceso del 0,81%, que le ha llevado hasta los 19.169 puntos. Posteriormente, en torno a las 9.25 horas, el selectivo ampliaba su descenso hasta el 1,4%, situándose en 19.048,4 puntos.

La coyuntura bursátil sigue marcada por los acontecimientos internacionales, como la guerra de Irán y la incertidumbre en torno al suministro del crudo, pero, también, por el dato del PIB de China, que aceleró tres décimas en el tercer trimestre, hasta el 1,2%, y por las expectativas ante la publicación de resultados empresariales de grandes tecnológicas a lo largo de esta semana.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 2,38% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 107,24 dólares (95,66 euros) por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, recortaba su precio un 2,07%, hasta los 96,97 dólares (86,50 euros).

En el terreno empresarial español, se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que Banco Santander y Nvidia han firmado un marco de colaboración a tres años para aplicaciones bancarias de IA.

Asimismo, Técnicas Reunidas se ha adjudicado un contrato de 200 millones de euros en Canadá para la construcción de un gasoducto y que Linkener ha cerrado una ronda de 7,5 millones liderada por Alantra.

En este contexto, los mayores descensos en los primeros compases de la negociación de los componentes del Ibex 35 estaban protagonizados por BBVA (-2,46%), Merlin Properties (-2,32%) y Sacyr (-2,15%), mientras que sólo Repsol (+0,44%) y Cellnex Telecom (+0,12%) presentaban ganancias.

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo negativo, con París, Fráncfort y Londres perdiendo un 1,17%, un 0,67% y un 0,57%, respectivamente.