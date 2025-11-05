El Ibex 35 cae un 0,85% a media sesión y pone en riesgo los 15.900 enteros

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 30 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 caía un 0,85% al mediodía y se colocaba en los 15.900,8 enteros, siguiendo los pasos de las bolsas estadounidenses, que ayer se tiñeron de 'rojo' ante los temores de una corrección bursátil.

En concreto, en las últimas sesiones y tras las fuertes revalorizaciones acumuladas desde abril, los principales parqués están experimentando jornadas de tomas de beneficio, desinflando los niveles máximos que habían alcanzado.

Renta 4 destaca el descenso del 2% del Nasdaq, índice que reúne a las principales tecnológicas de EEUU, y en Asia, también con exposición al sector tecnológico. Afirma que estos descensos son "lógicos" tras las reavalorizaciones que han sitúan las valoraciones en "niveles exigentes, especialmente en compañías de IA que aún tienen que demostrar la rentabilidad de sus inversiones".

Los analistas también resaltan las caídas en las criptomonedas como el Bitcoin, que perdió un 5%, por las tensiones en el mercado de 'repos' (un tipo de operación a corto plazo en la que una parte vende un activo a otra con el compromiso de recomprarlo en una fecha futura y a un precio determinado de antemano) de EEUU. En la sesión de hoy, el Bitcoin sigue cayendo más de un 2%.

Por otro lado, hoy el Tribunal Supremo dará a conocer su decisión sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente de EEUU, Donald Trump. Aunque podría ilegalizarlos, Renta 4 cree que podrían ser sustituidos por otros, por ejemplo, por sectores, y justificados en razones de seguridad nacional. Afirman que los aranceles "están aquí para quedarse" y suponen una vía de ingresos y un protección de la industria estadounidense, a falta de comprobar cuál será su impacto sobre el crecimiento económico.

Siguiendo en materia comercial, las autoridades chinas han confirmado que el "arancel adicional" del 24% sobre las importaciones de mercancías procedentes de Estados Unidos "permanecerá suspendido durante un año", sumándose así a la tregua comercial alcanzada tras la reunión que mantuvieron la semana pasada en Corea del Sur los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping.

En este contexto, solo ocho valores cotizaban en positivo en el Ibex 35: Cellnex (+1,76%), Naturgy (+0,90%), Amadeus (+0,46%), Enagás (+0,43%), Puig (+0,41%), Repsol (+0,31%), BBVA (+0,29%, excluyendo el efecto 'exdividend') y Ferrovial (+0,26%).

Del lado contrario, los mayores descensos se los anotaban Telefónica (-4,10%), todavía lastrado por el anuncio del recorte del dividendo y la presentación de resultados y de su plan estratégico de ayer; Grifols (-2,84%), Rovi (-2,21%), Fluidra (-1,82%) e Indra (-1,67%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban también con descensos: Fráncfort perdía un 0,68%; Milán, un 0,37%; París, un 0,24%; y Londres, un 0,01%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, subía un 0,68% y se situaba en los 64,88 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, registraba un alza del 0,73%, hasta los 61,00 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1485 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,157%, mientras que la prima de riesgo se situaba en los 50,5 puntos básicos.