El Ibex 35 cae un 1,06% en la semana, hasta los 19.838 puntos

Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la semana con una caída del 1,06%, hasta los 19.838,5 puntos, tras unos días marcados por las continuas tensiones geopolíticas y también por la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Solo en la sesión de este viernes, el mercado se ha recuperado levemente con una subida del 0,91%.

"El mercado de deuda ha hecho saltar todas las alarmas esta semana. Las rentabilidades de los bonos se han disparado a escala global ante una combinación incómoda para los inversores: energía más cara, inflación persistente, subidas de tipos y una creciente necesidad de financiación de gobiernos y empresas, estas últimas inmersas en importantes inversiones para desarrollar la inteligencia artificial", ha afirmado el analista de XTB Manuel Pinto

Esta jornada, se ha conocido que el Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido registró una expansión del 0,4% durante el pasado mes de julio, una décima más que en junio y cuatro décimas más que en mayo.

De su lado, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos marcó el 3,4% interanual en agosto, mismo dato que el registrado en julio, con lo que la tasa de inflación se mantiene sin cambios a pesar del estancamiento del conflicto en Oriente Próximo, según ha informado la Agencia de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Siguiendo con el plano internacional, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha pronosticado una caída todavía mayor de la demanda y la oferta de petróleo para este año, empeorando el escenario anticipado hace un mes, al considerar que la persistencia del conflicto en Oriente Próximo agrava la situación del mercado petrolero mundial.

Asimismo, Ferrovial ha anunciado que, con efectos desde este viernes, ha dejado de cotizar en la Bolsa de Ámsterdam, a donde movió su sede social en 2023 para facilitar su debut bursátil en EEUU. La compañía continuará cotizando en las Bolsas españolas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el Nasdaq de EEUU.

En lo que respecta a empresas del mercado continuo, la ingeniería asturiana TSK logró un beneficio neto de 44,8 millones de euros durante su primer semestre como cotizada, lo que supone multiplicar por 16 la cifra de 2,8 millones del mismo período del año anterior.

En la sesión de este viernes, los principales valores al alza han sido SOlaria (+2,91%), Indra (+2,70%), Merlin (+2,18%), Banco Sabadell (+2,13%), Banco Santander (+1,93%) y BBVA (+1,84%). Del lado contrario se han situado Amadeus (-1,63%), Inditex (-1,03%), Enagás (-0,90%), Acerinox (-0,85%) y Redeia (-0,67%).

El resto de principales mercados europes ha girado al alza este viernes. Londres ha subido un 0,39%; París, un 0,78%; Fráncfort, un 0,82%; y Milán, un 1,36%.

El barril de Brent ha perdido algo de fuelle tras la escalada del los últimos días, cayendo un 2,26% al cierre de la sesión europea, hasta 105,18 dólares. El West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 99,76 dólares, un 2,60% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,961%, frente al 3,98% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo se ha reducido levemente hasta los 45,7 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba levemente un 0,06% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1605 dólares por cada euro.