Airbus pone en marcha este viernes un programa para recomprar hasta 4,1 millones de acciones propias

Fábrica de Airbus en Getafe (Madrid) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Airbus ha puesto en marcha este viernes un programa para recomprar un máximo de 4,1 millones de acciones propias con el fin de respaldar futuras actividades relacionadas con el plan de participación accionarial de los empleados y los planes de remuneración basados en acciones.

Según ha informado el fabricante aeronáutico y aeroespacial europeo en un comunicado, el programa se llevará a cabo en el mercado abierto desde hoy hasta el 6 de noviembre a más tardar.

El importe máximo del programa será el necesario para adquirir el número de acciones previsto.

Airbus ha encargado a una empresa de inversión la gestión de la ejecución del programa. Dicha empresa tomará las decisiones de negociación relativas al momento de las compras de manera independiente.

El programa se llevará a cabo en función de las condiciones del mercado y en virtud de la autorización concedida por los accionistas al consejo de administración en la junta general anual que la compañía celebró el pasado 14 de abril para recomprar hasta un máximo del 10% del capital social.

El programa tiene por objeto respaldar la ejecución de futuras actividades relacionadas con el plan de participación de los empleados en el capital y la remuneración basada en acciones, evitando al mismo tiempo la dilución de los accionistas actuales.