El Ibex 35 cae un 1% en el arranque de la semana, en una jornada sin Wall Street

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una bajada del 1%, de manera que ha perdido la cota psicológica de los 17.600 enteros y se ha situado en los 17.535,9 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que la Bolsa de Estados Unidos permanecerá cerrada por la celebración del día de Martin Luther King.

Tan solo un año después de volver a cruzar las puertas de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto patas arriba el escenario mundial con una ofensiva comercial en forma de aranceles contra sus propios socios históricos; tensionando alianzas internacionales como la OTAN; y demostrando su voluntad de hacer valer el poder militar estadounidense con intervenciones en Irán, Venezuela o Yemen.

En este contexto, Trump ha anunciado este fin de semana que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que EEUU complete el proceso de "adquisición" del territorio.

En España, al menos 39 personas han fallecido tras el descarrilamiento, registrado sobre las 19:45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Madrid Puerta de Atocha. El accidente ocurrió en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el convoy invadiera la vía contigua.

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Indra (+2,32%), Redeia (+0,54%), Iberdrola (+0,35%) y Grifols (+0,18%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban Enagás (-2,38%) y Acciona Energía (-1,83%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con descensos del 1,2% para París, del 1% para Milán, del 0,9% para Francfort y del 0,1% para Londres.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- descendía un 0,8%, hasta los 63,62 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 0,7%, hasta los 58,9 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1623 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,216%.