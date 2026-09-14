El Ibex 35 cede un 0,82% en la media sesión, hasta los 19.600 puntos, ante las dudas por freno de la IA

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MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este lunes con un retroceso del 0,82%, hasta situarse en los 19.676,70 puntos, en una jornada marcada por las dudas de los inversores en torno a los valores tecnológicos debido al freno de la IA y por recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, que ha llevado al crudo hasta los 107 dólares por barril.

OpenAI anunció este domingo que no saldrá a Bolsa este año ante los riesgos de seguridad que presentan los modelos avanzados de inteligencia artificial.

A su vez, Anthropic, que ha elegido a Nasdaq para su debut bursátil con una valoración estimada de dos billones de dólares, ha avisado en una carta abierta de la necesidad de frenar el ritmo de desarrollo de las capacidades de los modelos de inteligencia artificial ante una tecnología que puede causar riesgos catastróficos.

Los mercados también estarán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después del cierre temporal del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí anunciado este sábado, lo que sigue impulsando al alza los precios del petróleo.

En concreto, el oleoducto saudí Este-Oeste sufrió varios ataques durante la mañana del jueves en las regiones de Riad y Medina, perpetrados desde Irak, que llevaron a Arabia Saudí a declarar este sábado su cierre preventivo. El oleoducto Este-Oeste permite trasladar petróleo desde los yacimientos situados en el este de Arabia Saudí hasta las instalaciones de exportación de Yanbu, en la costa del mar Rojo.

La importancia de esta vía ha ido en aumento desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán y a raíz del cierre del estrecho de Ormuz, pues Arabia Saudí ha utilizado el oleoducto para desviar alrededor de cinco millones de barriles diarios de crudo que, en otras circunstancias, habrían salido desde terminales situados en el golfo Pérsico.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha planteado este domingo la posibilidad de "quedarse" en Irán y "quedarse con el petróleo, como en Venezuela", en lugar de replegar a las fuerzas norteamericanas desplegadas alrededor de la República Islámica tras un hipotético fin de la guerra que en la última semana ha insistido en situar en torno a las elecciones de medio mandato estadounidenses, las 'midterms', el próximo 3 de noviembre.

Como consecuencia, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 2,82% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 107,56 dólares por barril, niveles de hace cuatro meses, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 2,77%, hasta los 102,82 dólares por barril.

En el terreno macro, el plato fuerte de esta semana para los inversores será la reunión el miércoles de la Reserva Federal de EEUU (Fed), con los principales analistas apuntando a una subida de tipos de interés de un cuarto de punto. También esta semana habrá reunión de tipos en el Banco de Inglaterra (jueves) y el Banco de Japón (viernes).

Respecto a la reunión de la Fed, el economista senior de Generali Investments, Paolo Zanghieri, adelanta que "un mensaje cauteloso sobre la lucha contra la inflación podría agravar la pérdida de credibilidad de los bonos estadounidenses, tras la decepcionante recompra de bonos del Tesoro. Una advertencia contundente sobre la inflación podría avivar las expectativas de un ciclo de subidas de tipos e impulsar al alza los rendimientos a corto plazo".

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas en la media sesión eran Indra (+2,33%), Amadeus (+1,33%), Repsol (+1,21%), Telefónica (+0,66%) y Rovi (+0,61%). En el otro extremo, Solaria encabezaba los descensos (-7,03%), seguido de ACS (-5,39%), Acciona (-4,03%) y Merlin Properties (-2,74%).

A excepción del índice británico FTSE 100, que subía un 0,54%, el resto de las principales Bolsas europeas cotizaba en la media sesión con descensos: el francés Cac 40 retrocedía un 0,79%, el alemán Dax un 0,68%, el italiano FTSE MIB un 1,24% y el Euro Stoxx 50 cedía un 1,11%.

Respecto al mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,997%, frente al 3,61% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo se ha reducido levemente hasta los 46,34 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,48% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1543 'billetes verdes'.