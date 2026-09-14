El precio del petróleo vuelve a escalar hasta los 107 dólares tras el cierre de un oleoducto en Arabia Saudí

Archivo - Repostaje en una gasolinera - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 2,3% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en 107 dólares por barril, tras el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí anunciado este sábado.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, subía más de un 2,4%, hasta los 102,5 dólares por barril.

El oleoducto saudí Este-Oeste sufrió varios ataques durante la mañana del jueves en las regiones de Riad y Medina, perpetrados desde Irak, que llevaron a Arabia Saudí a declarar este sábado su cierre preventivo.

El oleoducto Este-Oeste permite trasladar petróleo desde los yacimientos situados en el este de Arabia Saudí hasta las instalaciones de exportación de Yanbu, en la costa del mar Rojo.

La importancia de esta vía ha ido en aumento desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán y a raíz del cierre del estrecho de Ormuz, pues Arabia Saudí ha utilizado el oleoducto para desviar alrededor de cinco millones de barriles diarios de crudo que, en otras circunstancias, habrían salido desde terminales situados en el golfo Pérsico.

De este modo, la infraestructura se ha constituido como una alternativa estratégica a la ruta marítima por Ormuz y ha permitido mantener una vía de salida para parte de la producción petrolera saudí hacia los mercados internacionales sin depender del estrecho.

Como consecuencia del cierre temporal de esta infraestructura y del recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, con nuevos ataques a petroleros este fin de semana, el Brent ha vuelto a tocar máximos de cuatro meses.

Las acciones militares entre Washington y Teherán van en paralelo con la campaña de sanciones de Estados Unidos destinada a asfixiar la economía iraní y aislarla de los mercados internacionales y el sistema financiero global.

TRUMP ESBOZA LA POSIBILIDAD DE QUEDARSE CON EL PETRÓLEO IRANÍ

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha planteado este domingo la posibilidad de "quedarse" en Irán y "quedarse con el petróleo, como en Venezuela", en lugar de replegar a las fuerzas norteamericanas desplegadas alrededor de la República Islámica tras un hipotético fin de la guerra que en la última semana ha insistido en situar en torno a las elecciones de medio mandato estadounidenses, las 'midterms', el próximo 3 de noviembre.

"Al final nos iremos. A menos que decidamos quedarnos y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela", ha declarado ante los medios de comunicación reunidos ante su visita al Irish Open de golf, celebrado en Doonbeg, en la costa occidental de Irlanda.

El inquilino de la Casa Blanca ha insinuado este escenario tras ser preguntado acerca de una reunión planeada inicialmente para este lunes entre los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo --Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, y Qatar--, Irak e Irán. "No me importa. Es cosa suya", ha declarado antes de mostrar cierta aprobación por el encuentro si así "son felices" los países involucrados.

El encuentro, que iba a tener lugar en la ciudad de Salalah, en el sur de Omán, ha sido finalmente suspendido, según ha informado en redes el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi.

También el Ministerio de Exteriores qatarí lo ha confirmado, alegando que el objetivo de posponer la reunión es "garantizar las condiciones adecuadas para un diálogo constructivo que propicie acuerdos sostenibles, apoyando la seguridad y la estabilidad regionales y satisfaciendo, al mismo tiempo, las aspiraciones de los pueblos a la cooperación y la paz".

Debido a los altos precios de la energía, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) optó la semana pasada por subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) subió al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%.

Esta semana le toca al turno a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que el miércoles celebrará su reunión de política monetaria, con los principales analistas apuntando a una subida de tipo de interés de un cuarto de punto. También esta semana habrá reunión de tipos en el Banco de Inglaterra (jueves) y el Banco de Japón (viernes).

CAÍDA GENERALIZADA DE LAS BOLSAS ASIÁTICAS

En este escenario de incertidumbre sobre el comportamiento de la inflación y el alza del petróleo, las Bolsas asiáticas registran este lunes caídas generalizadas.

El Nikkei japonés cede casi un 0,9%, mientras que el Kospi de la Bolsa de Seúl baja casi un 3,5% y la Bolsa de Shanghai retrocede un 0,2%.

El único que se salva es el índice Hang Seng de Hong Kong, que a poco menos de una hora de la apertura de las Bolsas en Europa sube un 0,3%.